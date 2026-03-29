　U-21日本代表は29日、韓国・天安のコリアフットボールパークで行われる国際親善試合でU-23韓国代表と対戦する。午後5時のキックオフを前にスターティングメンバーが発表された。

　日本は27日のU-21アメリカ代表戦(●0-2)から先発11人全員を変更した。

　予想布陣は4-3-3。GKピサノアレックス幸冬堀尾、4バックは左からDF関富貫太、DF土屋櫂大、DF山田海斗、DF森壮一朗。アンカーはMF岩本悠庵、インサイドハーフは左がキャプテンマークを巻くMF石井久継、右がMF矢田龍之介。前線3人は左からFW小池直矢、FWワッド・モハメッド・サディキ、FW福永裕也が並ぶとみられる。

　U-23韓国代表とは今年1月のU23アジアカップ以来の対戦となる。同大会準決勝で対戦し、日本が1-0で勝利した。そのときのメンバーは今回5人のみ。“ロス五輪世代”より年上の世代が25人中17人。今年9月に愛知で行われるアジア競技大会を目指すチームとなっている。

　U23アジア杯で不在だった海外組も8人招集されており、DFキム・ジス(カイザースラウテルン)、MFイ・ヒョンジュ(アロウカ)、FWヤン・ミンヒョク(コベントリー)、FWユン・ドヨン(ドルトレヒト)、FWイ・ヨンジュン(グラスホッパー)が先発入りした。

　なお、この試合は一般非公開となっている。

　

<出場メンバー>

[日本]

▽先発

GK 1 ピサノアレックス幸冬堀尾(名古屋)

DF 3 関富貫太(横浜FM)

DF 5 土屋櫂大(福島)

DF 24 山田海斗(神戸)

DF 15 森壮一朗(名古屋)

MF 10 石井久継(湘南)

MF 16 岩本悠庵(中京大)

MF 8 矢田龍之介(筑波大)

FW 18 小池直矢(法政大/磐田内定)

FW 9 ワッド・モハメッド・サディキ(岐阜)

FW 17 福永裕也(京都産業大)

▽控え

GK 12 小林将天(FC東京)

GK 23 荒木琉偉(G大阪)

DF 2 梅木怜(今治)

DF 4 永野修都(藤枝)

DF 22 岡部タリクカナイ颯斗(東洋大)

DF 21 佐藤海宏(新潟)

MF 6 小倉幸成(法政大/岡山内定)

MF 7 石渡ネルソン(C大阪)

MF 14 名和田我空(G大阪)

FW 20 古谷柊介(東京国際大/柏内定)

FW 19 白井亮丞(東京V)

FW 11 横山夢樹(C大阪)

FW 13 石橋瀬凪(湘南)

FW 25 鈴木大馳(鳥栖)

監督

大岩剛

(取材・文　石川祐介)