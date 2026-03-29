U-21日本代表のU-23韓国戦スタメンが発表、中1日で全員入れ替え…GKピサノ、石井、サディキら先発入り
U-21日本代表は29日、韓国・天安のコリアフットボールパークで行われる国際親善試合でU-23韓国代表と対戦する。午後5時のキックオフを前にスターティングメンバーが発表された。
日本は27日のU-21アメリカ代表戦(●0-2)から先発11人全員を変更した。
予想布陣は4-3-3。GKピサノアレックス幸冬堀尾、4バックは左からDF関富貫太、DF土屋櫂大、DF山田海斗、DF森壮一朗。アンカーはMF岩本悠庵、インサイドハーフは左がキャプテンマークを巻くMF石井久継、右がMF矢田龍之介。前線3人は左からFW小池直矢、FWワッド・モハメッド・サディキ、FW福永裕也が並ぶとみられる。
U-23韓国代表とは今年1月のU23アジアカップ以来の対戦となる。同大会準決勝で対戦し、日本が1-0で勝利した。そのときのメンバーは今回5人のみ。“ロス五輪世代”より年上の世代が25人中17人。今年9月に愛知で行われるアジア競技大会を目指すチームとなっている。
U23アジア杯で不在だった海外組も8人招集されており、DFキム・ジス(カイザースラウテルン)、MFイ・ヒョンジュ(アロウカ)、FWヤン・ミンヒョク(コベントリー)、FWユン・ドヨン(ドルトレヒト)、FWイ・ヨンジュン(グラスホッパー)が先発入りした。
なお、この試合は一般非公開となっている。
<出場メンバー>
[日本]
▽先発
GK 1 ピサノアレックス幸冬堀尾(名古屋)
DF 3 関富貫太(横浜FM)
DF 5 土屋櫂大(福島)
DF 24 山田海斗(神戸)
DF 15 森壮一朗(名古屋)
MF 10 石井久継(湘南)
MF 16 岩本悠庵(中京大)
MF 8 矢田龍之介(筑波大)
FW 18 小池直矢(法政大/磐田内定)
FW 9 ワッド・モハメッド・サディキ(岐阜)
FW 17 福永裕也(京都産業大)
▽控え
GK 12 小林将天(FC東京)
GK 23 荒木琉偉(G大阪)
DF 2 梅木怜(今治)
DF 4 永野修都(藤枝)
DF 22 岡部タリクカナイ颯斗(東洋大)
DF 21 佐藤海宏(新潟)
MF 6 小倉幸成(法政大/岡山内定)
MF 7 石渡ネルソン(C大阪)
MF 14 名和田我空(G大阪)
FW 20 古谷柊介(東京国際大/柏内定)
FW 19 白井亮丞(東京V)
FW 11 横山夢樹(C大阪)
FW 13 石橋瀬凪(湘南)
FW 25 鈴木大馳(鳥栖)
監督
大岩剛
(取材・文 石川祐介)
日本は27日のU-21アメリカ代表戦(●0-2)から先発11人全員を変更した。
予想布陣は4-3-3。GKピサノアレックス幸冬堀尾、4バックは左からDF関富貫太、DF土屋櫂大、DF山田海斗、DF森壮一朗。アンカーはMF岩本悠庵、インサイドハーフは左がキャプテンマークを巻くMF石井久継、右がMF矢田龍之介。前線3人は左からFW小池直矢、FWワッド・モハメッド・サディキ、FW福永裕也が並ぶとみられる。
U23アジア杯で不在だった海外組も8人招集されており、DFキム・ジス(カイザースラウテルン)、MFイ・ヒョンジュ(アロウカ)、FWヤン・ミンヒョク(コベントリー)、FWユン・ドヨン(ドルトレヒト)、FWイ・ヨンジュン(グラスホッパー)が先発入りした。
なお、この試合は一般非公開となっている。
<出場メンバー>
[日本]
▽先発
GK 1 ピサノアレックス幸冬堀尾(名古屋)
DF 3 関富貫太(横浜FM)
DF 5 土屋櫂大(福島)
DF 24 山田海斗(神戸)
DF 15 森壮一朗(名古屋)
MF 10 石井久継(湘南)
MF 16 岩本悠庵(中京大)
MF 8 矢田龍之介(筑波大)
FW 18 小池直矢(法政大/磐田内定)
FW 9 ワッド・モハメッド・サディキ(岐阜)
FW 17 福永裕也(京都産業大)
▽控え
GK 12 小林将天(FC東京)
GK 23 荒木琉偉(G大阪)
DF 2 梅木怜(今治)
DF 4 永野修都(藤枝)
DF 22 岡部タリクカナイ颯斗(東洋大)
DF 21 佐藤海宏(新潟)
MF 6 小倉幸成(法政大/岡山内定)
MF 7 石渡ネルソン(C大阪)
MF 14 名和田我空(G大阪)
FW 20 古谷柊介(東京国際大/柏内定)
FW 19 白井亮丞(東京V)
FW 11 横山夢樹(C大阪)
FW 13 石橋瀬凪(湘南)
FW 25 鈴木大馳(鳥栖)
監督
大岩剛
(取材・文 石川祐介)