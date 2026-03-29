篠原涼子主演 日本テレビ系日曜ドラマ（毎週日曜よる10:30〜11:25放送）『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』。本日3月29日（日）よる11時より最終回を放送する。

■こずえと怜治が手にいれるのは愛か、それとも絶望か――運命の最終回 本日放送！

彼となら、地獄に堕ちても構わない…！氷川拘置所の刑務官・冬木こずえ（篠原涼子）は無実の罪を着せられた収容者・日下怜治（ジェシー）を救うため、婚約者の刑事・佐伯雄介（藤木直人）を振り切り、ついに脱獄！警察の目をかいくぐり、監禁された怜治の妹・寿々（梶原叶渚）を助けに向かおうとするが――。

すべてを失ってまで怜治と一緒に生きることを決めたこずえ。二人が手にいれるのは愛か、それとも絶望か――運命の最終回！また、最終回放送終了後からはHuluにてSeason2の独占配信がスタートする。

最終回を控え、本作でトランスジェンダーの未決拘禁者・内村優を演じる沢村玲（ONE N' ONLY）、怜治の妹・日下寿々を演じる梶原叶渚が、指名手配風【号外新聞】の配布イベントを東京・原宿で実施！

急遽、イベント会場に向かうロケバスの中で開始された沢村と梶原によるインスタライブ。「これからどこに向かっているでしょうか!?」とフレッシュな笑顔を見せていた二人がインスタライブ終了後に訪れたのは、号外グラフィックで装飾されたイベントスペース。そこで大勢のファンを前に号外新聞を配布し、最終回放送&Season2開始を猛アピール。なお、Season2の内容は本日の最終回放送後に発表する。

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最終回のあらすじも公開中（https://www.ntv.co.jp/punch-drunk/story/）。また、TVerでは第1話〜第3話・第9話、Huluでは第1話〜第9話を見逃し配信中。

■配布イベント レポート

『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』の壁面グラフィックが展示された、東京・原宿の竹下口パークイベントスペースに姿を現した沢村と梶原。二人の手にはこずえと怜治の写真が大きく写った指名手配（風）の号外が。家族連れも多く行き交う竹下口で号外の配布がスタート。

イベントスペースで壁面グラフィックの撮影をしていた人が驚きながらも二人に近づき、ドラマの感想などを伝えながら号外を手にする姿も見られた。「本日ドラマ最終回です！」「23時からスタートします！」「号外お渡ししています！」「もらってください〜」とコメントしながら配布していく二人。号外を手にした人からは「お母さんとおばあちゃんが好きなドラマ！」「これ、超面白い」といったドラマの感想などが聞かれる場面も。恥ずかしがって号外をもらいに行くのを躊躇っている子どもの姿もちらほら見られたが、お父さんやお母さんに促されて照れながらも無事にゲット。小さいお子さんを見かけると二人の表情は一気に和らぎ、自然な笑顔に。号外を手渡した後には手を振って“さよなら”をしていた。

沢村と梶原に号外配布終了後に感想を尋ねると、小さいお子さんがもらってくれたのが印象に残っているようで「かわいかったですね。小さい子がお母さんに連れられて『もらってきな！』みたいな感じで言っていて」と声を揃えてニコニコの二人。「幅広い層の方が観てくれているんだなと思いました。直接感想も聞くことができたりしてうれしかったです」と沢村。梶原も「ドラマを観ている人と会えたのがうれしかったです。反応を直で体感することができたのでうれしかったです。こうやって観ている人になかなか直接会う機会がないので、すごい新鮮で楽しかったです」と満足の表情。

最終回の見どころについては「期待を裏切りまくりじゃないんですか、いい意味で」とニヤリとした沢村。「この展開あるんだ！みたいな」と含みのあるコメントで期待を煽り、梶原は「びっくりですよ！」と最終回の展開に触れ、「本当にワクワクします。期待して観ていただきたいと思います！」とアピールした。

■作品情報

女刑務官はなぜ、道を踏み外したのか。

【パンチドランク（英）punch-drunk】

スポーツ障害の一つ。ボクシングで多数のパンチを受け、直進歩行ができないようになる。

「まるで、強烈なパンチを何度も何度も浴び続けたみたい」

自分にルールを課し、規律正しく真面目に生きるひとりの女刑務官、冬木こずえ。

高い塀に囲まれた拘置所で、他人にも、自分にも厳しく生きてきた。

そんな彼女が出会ってしまった、ひとりの殺人犯――

彼は、彼女の秘密に大きく関わる人物だった。

この出会いが、彼女の人生を大きく狂わせていく。

女刑務官 × 殺人犯 × 刑事

海外で起きた衝撃の実話に着想を得た禁断の物語。

彼女が手に入れるのは、愛か？それとも絶望か？

「あなたと一緒なら、地獄に墜ちても構わない」

▼スタッフ

チーフプロデューサー：荻野哲弘

プロデューサー：鈴木亜希乃 福井芽衣

演出：中茎強 南雲聖一 菅原伸太郎 茂山佳則

脚本：いずみ吉紘

音楽：中島ノブユキ

主題歌：鈴木雅之 feat. 篠原涼子『Canaria』（Sony Music Labels）

オープニングテーマ：SixTONES『Rebellion』（Sony Music Labels）

制作協力：AX-ON

製作著作：日本テレビ

▼番組公式SNS

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