平和島ボートの6日間開催「スカパー！・第25回JLC杯ルーキーシリーズ第7戦」は29日の5日目10〜12Rで準優勝戦が行われ、30日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。

準優勝戦10Rで初日選抜戦メンバーの竹間隆晟（25＝大阪）が持ち味のしぶといコーナー戦を披露して2着を確保。見事に優勝戦進出を果たした。

コンビを組む19号機は近況下降ムードで、初日12R「平和島選抜」も力なく6着に敗れた。「初日の状態だと、たとえ準優に進めたとしてもパワーの差が大きいのではと思っていた」と振り返るが、さすがの調整力で上位クラスとも変わらないレベルに引き上げた。

「このエンジンの評価は難しいけど、パワーを押し上げることができたのは自信になる」と胸を張る。さらに「ターンで進む感じがあったし、伸びも2番（田中駿兵）と一緒くらいあった」と自信をのぞかせていた。

優勝戦は6号艇。厳しいポジションだが、今シリーズの流れを生かせればチャンスはあるはず。「仕事を頑張って良かった」とエンジンの底上げに成功した勢いで、強豪メンバーが相手でも果敢に一撃を狙う。