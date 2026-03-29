『リゼロ』4期OP生歌唱に大熱狂 スバル“変化”にも注目【AJ2026】
テレビアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』4th season放送直前！トーク＆ライブステージが、3月29日開催の「AnimeJapan 2026」内REDステージにて行われた。小林裕介（ナツキ・スバル役）、高橋李依（エミリア役）、新井里美（ベアトリス役）、江口拓也（ユリウス・ユークリウス役）、ファイルーズあい（シャウラ役）、オープニング主題歌を担当する鈴木このみが登壇し、間もなくスタートする4th seasonの見どころをたっぷり語った。
【写真】『リゼロ』AJ2026ステージの様子（7枚）
本作は、全世界シリーズ累計1300万部（電子書籍含む）を突破する、長月達平による同名ライトノベルが原作のテレビアニメ。異世界へ召喚され、“死に戻り”の力を手にした少年が過酷な運命に抗う姿を描く。
これまでのイベントでは、スバルのトレードマークであるジャージ姿で登壇してきた小林。しかしこの日は、4th seasonでジャージを脱ぎ捨てたスバルに合わせ、私服風の衣装で登場。“ジャージ卒業”を思わせる変化に、高橋や観客からは思わず寂しさの声も上がった。
そんなスバルの新たな物語が、いよいよ4th seasonへと突入。2026年はアニメ『リゼロ』10周年の節目ということもあり、さまざまな企画が展開されている。先日行われた「ジャパンプレミア」では最新情報が一挙解禁され、今回のステージでは第1話のあらすじと先行カットが公開。キャスト陣はそれぞれの視点から見どころを語り、期待をさらに高めた。
さらに、4th seasonのオープニング映像も初公開。映像を背に、鈴木が主題歌を生歌唱すると、圧巻のパフォーマンスで会場の熱気は最高潮に達した。
イベント終盤には、『リゼロ』のAnimeJapan恒例となったバースデー企画も実施。3月25日生まれの小林と、4月1日生まれのスバルを観客とともに祝福した。新井から花束を受け取り、ベアトリスのキャラクターボイスで祝福された小林は、満面の笑みで感謝を伝えていた。
本作は、全世界シリーズ累計1300万部（電子書籍含む）を突破する、長月達平による同名ライトノベルが原作のテレビアニメ。異世界へ召喚され、“死に戻り”の力を手にした少年が過酷な運命に抗う姿を描く。
これまでのイベントでは、スバルのトレードマークであるジャージ姿で登壇してきた小林。しかしこの日は、4th seasonでジャージを脱ぎ捨てたスバルに合わせ、私服風の衣装で登場。“ジャージ卒業”を思わせる変化に、高橋や観客からは思わず寂しさの声も上がった。
そんなスバルの新たな物語が、いよいよ4th seasonへと突入。2026年はアニメ『リゼロ』10周年の節目ということもあり、さまざまな企画が展開されている。先日行われた「ジャパンプレミア」では最新情報が一挙解禁され、今回のステージでは第1話のあらすじと先行カットが公開。キャスト陣はそれぞれの視点から見どころを語り、期待をさらに高めた。
さらに、4th seasonのオープニング映像も初公開。映像を背に、鈴木が主題歌を生歌唱すると、圧巻のパフォーマンスで会場の熱気は最高潮に達した。
イベント終盤には、『リゼロ』のAnimeJapan恒例となったバースデー企画も実施。3月25日生まれの小林と、4月1日生まれのスバルを観客とともに祝福した。新井から花束を受け取り、ベアトリスのキャラクターボイスで祝福された小林は、満面の笑みで感謝を伝えていた。