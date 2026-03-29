◆第５６回高松宮記念・Ｇ１（３月２９日、中京競馬場・芝１２００メートル、良）

春のスプリント王決定戦に１８頭が出走し、１番人気のサトノレーヴ（牡７歳、美浦・堀宣行厩舎、父ロードカナロア）が直線で力強く抜け出し、史上２頭目の連覇を飾った。２年連続の勝利は２０１０、１１年のキンシャノキセキ以来。初コンビのクリストフ・ルメール騎手は５度目の騎乗で初勝利。フェブラリーＳ（コスタノヴァ）に続くＧ１連勝となった。勝ち時計の１分６秒３は２０１６年にビッグアーサーがマークした１分６秒７を上回るレースレコードとなった。

同馬は昨年の最優秀スプリンター。昨年の香港スプリント（９着）以来３か月半ぶりの実戦で、昨年の同レース以来の勝利。堀調教師はキンシャサノキセキでの２０１０、１１年以来、２度目の連覇。安田隆行調教師を上回り、単独最多の４勝目とした。

１５番人気のレッドモンレーヴ（酒井学騎手）がゴール前で鋭く伸びて２着。７番人気の９歳馬ウインカーネリアン（三浦皇成騎手）が、ゴール前でしぶとく脚を伸ばして３着に続いた。

昨年のＮＨＫマイルＣの覇者のパンジャタワーは４着だった。年長馬との初対決となった昨年のキーンランドＣでは５７キロを背負って完勝。直近では豪州のゴールデンイーグル、サウジアラビアの１３５１ターフスプリントの海外遠征で２戦連続の５着となり、今回のＧ１に臨んでいた。

馬連は１万１２２０円、馬単１万５５１０円。３連複は５万６０１０円。３連単２４万５７３０円。４つの式別で万馬券となった。

松山弘平騎手（パンジャタワー＝４着）「１番枠は良かったですし、その後も無理をせずに脚をためられて、直線は一瞬、来られそうだったけど、最後の最後に脚が上がってしまいました。勝った馬が強かったですし、海外からの過程で調整が難しいなか、上手に仕上げてくれた厩舎に感謝したいです。また頑張りたいです」

丸山元気騎手（レイピア＝５着）「枠は外でしたが、スタートをしっかり決めて、ウインカーネリアンの後ろで我慢させて、運べました。直線もしっかり伸びてくれましたし、頑張ってくれています」

高杉吏麒騎手（ダノンマッキンリー＝７着）「前回より稽古の具合が良かった。スタートが良かったらリズム良くと思っていたけど、前でごちゃついて無駄にファイトしてしまいました。最後に来ているぶん、もったいなかったです。また頑張りたいです」

富田暁騎手（エーティーマクフィ＝８着）「内枠だったのでリズム良くと思っていたけど、３コーナーのロスが痛かったです。そこでトモ（後肢）を落として消耗してしまったし…。最後も伸びてはいるので、今日の具合でスムーズならという内容でした。またチャレンジできるように頑張っていきたいです」