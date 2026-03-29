プロボクシングＷＢＡ世界スーパーライト級４位の平岡アンディ（２９）が２９日、自身のＳＮＳで大橋ジムから移籍することを発表した。平岡は２月２１日（日本時間２２日）、米ラスベガスのＴ―モバイル・アリーナでＷＢＡ同級王者ゲーリー・アントゥアン・ラッセル（米国）に挑戦するも０―３の判定負け。日本勢としては１９９２年４月の平仲明信（沖縄）以来３４年ぶり４人目となる同級世界王者を目指したが届かなかった。

平岡はインスタグラムで「この度、大橋ボクシングジムを離れることになりました。大橋会長と話し合いの上での決断です」と報告。「大橋ジムには長い間お世話になりました。会長をはじめ、トレーナーの皆さん、スタッフの皆さん、そして同門の仲間たち。ここで過ごした時間が、今の自分を作ってくれました。本当に感謝しております」と感謝の気持ちをつづった。

今後については「現時点で次の所属先は決まっていません」としたものの、「ただ、ひとつだけ変わらないことがあります。これからも世界と戦い続けます。まだまだ自分には伸びしろがあると思っていますし、必ずベルトを巻きます」と今後も中量級での世界王座獲得を目指して戦い続けることを宣言。「これからも応援していただけたら嬉しいです」とメッセージを記した。

平岡は１０歳の頃、ＴＢＳ系バラエティー「さんまのＳＵＰＥＲからくりＴＶ」に出演。現在もトレーナーを務める父ジャスティス・コジョ氏から怒られて落ち込んでばかりの「気弱なボクシング少年アンディ君」として、人気を博した。戦績は２４勝（１９ＫＯ）１敗。

◆平岡 アンディ（ひらおか・あんでぃ）１９９６年８月８日、横浜市生まれ。２９歳。元アマチュアボクサーでガーナ系米国人の父ジャスティス・コジョ氏の影響で４歳からボクシングを始める。中学から陸上の中距離で活躍。横浜高時代には国体出場。高校在学中の１３年１２月に花形ジムからプロデビュー。１５年から米ロサンゼルスで修業し、１６年９月に大橋ジムに移籍。１７年１１月、日本ユース・スーパーライト級王座獲得。２１年１０月、ＷＢＯアジアパシフィック・日本同級王座獲得。身長１８２センチの左ボクサーファイター。