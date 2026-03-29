◆第５６回高松宮記念・Ｇ１（３月２９日、中京競馬場・芝１２００メートル、良）

春のスプリント王決定戦に１８頭が出走し、１番人気のサトノレーヴ（牡７歳、美浦・堀宣行厩舎、父ロードカナロア）が直線で力強く抜け出し、史上２頭目の連覇を飾った。２年連続の勝利は２０１０、１１年のキンシャノキセキ以来。初コンビのクリストフ・ルメール騎手は５度目の騎乗で初勝利。フェブラリーＳ（コスタノヴァ）に続くＧ１連勝となった。勝ち時計の１分６秒３は２０１６年にビッグアーサーがマークした１分６秒７を上回るレースレコードとなった。

同馬は昨年の最優秀スプリンター。昨年の香港スプリント（９着）以来３か月半ぶりの実戦で、昨年の同レース以来の勝利。堀調教師はキンシャサノキセキでの２０１０、１１年以来、２度目の連覇。安田隆行調教師を上回り、単独最多の４勝目とした。

１５番人気のレッドモンレーヴ（酒井学騎手）がゴール前で鋭く伸びて２着。７番人気の９歳馬ウインカーネリアン（三浦皇成騎手）が、ゴール前でしぶとく脚を伸ばして３着に続いた。昨年は４着で、スプリンターズＳでＧ１初勝利を飾っていた。年末の香港スプリントでは１１着。ドバイ遠征を視野に入れていたが、見送って今回の高松宮記念に臨んだ。

馬連は１万１２２０円、馬単１万５５１０円。３連複は５万６０１０円。３連単２４万５７３０円。４つの式別で万馬券となった。

三浦皇成騎手（ウインカーネリアン＝３着）「同型が多いと思ったので少し馬の後ろに入れて進めました。直線での反応も素晴らしくて、後ろにいるであろうサトノレーヴを意識して速めにリードを取りたかったんですけど、サトノレーヴが本当に強かったですね。調整もうまくいって厩舎一丸で取り組めました。よく頑張ってくれたんですけどね…」

鹿戸調教師（ウインカーネリアン＝３着）「よく頑張ってくれました。自分の競馬はできたんじゃないかな。速い馬もいっぱいいると思ったんで、馬の後ろに入れて運んだけど、それでもリズム良く走れました。前に行った馬のなかでは上位に残れているし、本当によく頑張ってくれました」