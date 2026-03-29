◆センバツ第１０日 ▽準決勝 大阪桐蔭３−２専大松戸（２９日・甲子園）

初の甲子園４強入りを果たした専大松戸（千葉）は、強豪・大阪桐蔭と激突。惜しくも勝利には届かず、春夏通じて初の決勝進出を逃した。２度のビハインドを追いつく展開も、４回途中から２番手で登板した３年生のエース右腕・門倉昂大が８回に勝ち越し点を献上した。

手に汗握る接戦。持丸修一監督（７７）は「後手になっちゃって、自分でもうちょっと勇気を与えてやれたら、もっといいゲームができたのかなとは思います。それが残念だった」と悔やんだ。

強豪・大阪桐蔭の強さについては「大舞台に慣れている。『ここで守ってほしい』という時に守りますよね」と分析。「持って生まれたセンスですよね。鍛えたセンスだけじゃないものを感じます。自分が打てなかったら、次に何をしようかというのを自分たちが選択できるような、西谷さんがそういうふうなことをしているのかも分からないし、そういうことを感じますね」と実感を語った。

そんな難敵と終盤まで互角の戦いを演じた。「体験できたり、一緒にやれたというのは、彼らにとっては大きな成長につながりますよね」とナインをたたえ「決勝の舞台に立たせてあげたかった」と悔しさをかみ締めた。（加藤 弘士）