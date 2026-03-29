◆センバツ第１０日 ▽準決勝 大阪桐蔭３−２専大松戸（２９日・甲子園）

準々決勝までの３試合で２２回３分の１を投げて自責点ゼロ（失点１）だった専大松戸の門倉昂大投手（３年）が、大阪桐蔭の前に力尽きた。

エースがマウンドに上がったのは、１―１に追いついた直後の４回無死一塁の場面だった。その回を無失点で終えると、５、６回も「０」を並べた。

しかし、同点の７回１死二塁で２番・中西佳虎中堅手（３年）に右前タイムリーを浴び、今大会初めての自責点に。８回の攻撃で再び同点としたが、その裏の１死三塁から内野ゴロの間に三塁走者が生還し、これが決勝点になった。

「準決勝までいいピッチングをしてきて、最後に粘り切れなかった。球が少し垂れていて、強いボールが行っていなかった」と門倉。大阪桐蔭の印象については「全てのバッターの振りが強く、一球も気を抜けなかった」と話した。

わずか１点差で初めての決勝進出を逃した。それでもチームは過去最高の８強を上回り、準決勝まで駒を進めた。計４試合で３７３球を投じた門倉は「甲子園は一番成長できる場所。楽しく投げることができました。もう一度基礎からやり直し、夏は優勝できるようにやっていきたい」と前を向いた。