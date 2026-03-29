グラビアアイドルの松岡凛(29)が29日までに自身のインスタグラムを更新。パラオで念願の泥パックを体験したことを明かした。



【写真】まるで芸人!?体当たり投稿はフォロワーに大ウケ

「人生初パラオしてます 海が好きな私からしたら最強の場所 どこ行ってもどこ見ても海が綺麗で感動してる 見たことのない鳥がいたりね」と南の島を訪れていることを報告。続けて、「ずっとこの泥パックしたくて夢叶った」とつづり、乳白色の海の上に設営されたデッキの上で、頭の上から足先まで全身に白い泥を塗りこみ、インパクトのある姿で海に飛び込もうと構える写真を投稿。動画ではカメラ目線で勢いよくジャンプし、両手両足を広げて海にダイブ！バラエティー番組ロケの芸人並みのダイナミックな動きを見せている。



「ちなみに白い海の下に普通にでかい魚泳いでて少し怖った 少しだからね。。」とパラオの自然を身をもって体験。「ロックアイランドツアーで行ったんだけど、とにかく永遠にシュノーケリングしてて手がしわくちゃになるまで潜りました 魚がデカすぎて少し怖かったけど新しい体験ができて楽しかった」と貴重な機会を満喫した様子で、「パラオは日本と親しい国だから日本語わかる人も多くて親近感がある国だね いままでこんなに最高の場所に行かなかったんだろ 色んな写真撮ったからまた載せるね」と結んだ。



「とにかく脚が長い日焼け後グラドル」として、グラビアなどで見せているスタイリッシュな姿とはまた違ったコミカルな一面を披露。フォロワーからも「これ好き笑」「待ってやばい」「格好がまず面白いし」「ゾンビが海の中に落ちた」「アマゾンの奥地にいそう」「お笑い芸人かと思いました」「スタイルが良すぎてさらに面白い」「生クリームくらい真っ白」「水曜日のダウンタウンですか?」「サイコーに楽しい1枚です」などと好評を集めている。



（よろず～ニュース編集部）