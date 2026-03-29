5か月ぶりに代表戦のピッチに立った鈴木彩艶が、さすがの実力を見せつけた

日本代表GK鈴木彩艶は現地時間3月28日のスコットランド代表戦で5か月ぶりに代表戦のピッチに立ち、さすがの実力を見せつけた。

英国遠征中の日本はスコットランド・グラスゴーのハムデン・パークでワールドカップに出場するスコットランドと激突。後半39分にFW伊東純也が決めたゴールで1-0の勝利を収めた。

失点をゼロに抑えた立役者の一人が守護神の鈴木だ。昨年11月に左手の骨折により戦線離脱したが、所属するパルマで3月14日のセリエA第29節トリノ戦で先発復帰。昨年10月のブラジル戦以来5か月ぶりに日本代表にも復帰し、先発でピッチに立った。

前半8分にMFスコット・マクトミネイの至近距離のシュートを左手一本で防ぐスーパーセーブを見せた鈴木はさらに後半10分、エリア内までドリブルで駆け上がってきたDFアンドリュー・ロバートソンの鋭い左足のシュートにも横っ飛びで反応するなど好プレーを連発した。フィールドプレーヤーの10人は前後半で全員が入れ替わったなか、フル出場でチームの基盤を支えた。

SNSでは鈴木のパフォーマンスを受けて「俺が選ぶMOMはザイオン」「すごいセーブ」「本当に実家の安定感」「やっぱり日本歴代最高GK」「まだ23歳なのがまたすごい」「2失点を救う素晴らしい反応だった」と称賛の声が多くあがっていた。（FOOTBALL ZONE編集部）