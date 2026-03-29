プロ野球が27日から開幕。セ・リーグでは29日までに3連戦を終えて、昨年5位の広島、6位のヤクルトが3連勝の好スタートを切りました。

本拠地に中日を迎えた広島は、27日の開幕戦で9回4点差を追いつくと、ドラフト3位ルーキーの勝田成選手が初安打となるサヨナラタイムリーが飛び出し、劇的決着。2戦目は終盤8回にファビアン選手のタイムリーで2-1の勝利。29日は先発転向の栗林良吏投手が7回までパーフェクト投球をみせるなど、9回1安打の完封勝利で3連勝。いずれも1点差ゲームをものにしました。

一方、敵地に乗り込んだヤクルトは、DeNAと開幕戦。初戦は伊藤琉偉選手やサンタナ選手のホームランで3-2と逆転勝利で、池山隆寛新監督の初陣を飾ります。28日は3番捕手で起用の鈴木叶選手が勝ち越しタイムリーを放てば、先発の山野太一投手が7回2失点と試合をつくり5-2で勝利。29日は0-2の8回に満塁からサンタナ選手の走者一掃タイムリー二塁打が飛び出すなど、一挙5得点で逆転。DeNAに3連勝を飾りました。

昨季は下位に沈んだ2チームがともに3連勝で首位発進。逆襲の1年を狙う両チームは、3月31日からヤクルト本拠地の神宮球場で直接対決です。