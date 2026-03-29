“時代を作った人たち”の本音に迫る対談企画「有働由美子のマイフェアパーソン」。今回のゲストは、作詞家の秋元康さんです。

【画像】AKB時代の前田敦子 ©文藝春秋

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誤解が多い秋元康

有働 連載「秋元康 ロングインタビュー」で「僕って、世間的には、AKBなんちゃらとか、坂道なんちゃらとか、作詞印税とか、プロデュース印税で、儲かった人くらいのイメージしかないから」「ルックスが金満家だからなあ」と書いておられましたが、実際、世間にそう認識されていると思っていますか？

秋元 思いますよ。1980年代に「おニャン子クラブ」のほぼ全楽曲の作詞をしていた頃、東京・上野毛のマンションに住んでいたのに「おニャン子御殿を建てた」と言われていたし。逆に面白いと思ってインタビューで「おニャン子御殿に住んでいます」と話を盛っていたら、90％以上の人は冗談と受け止めず、計算高い金満家というイメージを広める結果になってしまいました。



「秋元康 ロングインタビュー」の愛読者だという有働氏（左）。2人にはNHK時代に思い出が…… Ⓒ文藝春秋

有働 そもそも芸能界のど真ん中に居続けることに対して、やっかみがすごいのではないですか。

秋元 そこは誤解が多いでしょうね。稲垣潤一さん、長渕剛さん、とんねるず、おニャン子クラブ、小泉今日子さん、本田美奈子さん、美空ひばりさん、中島美嘉さん、AKB48、ジェロさん、乃木坂46。ヒット曲が出るたびに「秋元さんは運がいい」と言われるわけです。「なぜかよくヒットの近くにいてラッキーですね」と。

有働 ふむふむ、そう言われるのか。

秋元 いつも火事の現場にいる人がいたら、みんな不思議に思うでしょうね。でも、きっとその人は偶然、その場に居合わせたんじゃなくて、その人が“放火魔”なんですよ。僕もヒットの中心にいたから、単なる偶然ではないと思います。

有働 なるほど！ 売れそうな子ばかりをプロデュースして運がいいね、と。

秋元 たしかに98％は運かもしれませんが、僕なりに一生懸命考えてはいるんですよ（笑）。

センターの素質とは？

有働 秋元さん自身が謙遜なのか「誰が売れるかはわからない」とおっしゃるからではないですか。

秋元 それは謙遜でなく本当にわからないです。AKB48で「絶対的エース」「不動のセンター」と言われた前田敦子にしても、デビュー当時売れると思ったわけではない。一人だけ「私はセンターだけは嫌です」と言っていたのが変わってるなと思ったので、センターにしたことはあります。

有働 でも結果的に大スターになったのはなぜでしょう。もっと前に出たい子を選んでもいいのでは？

秋元 自分に自信があって真ん中に立ちたいという人は、自分にとっての正解である“センター観”を持っていて、その枠から出られないんです。そういう人より、何もわかっていなかったりバランスが悪かったりする人の方が面白いというか、人を共鳴させる力を持っています。

有働 どういうことですか？

秋元 プロデュースってゼロをイチにしたり無色なものに色をつけたりするものだと思われがちですが、それは絶対無理で、色のない優等生をスターにするのが一番難しい。逆に、ちょっと失礼だったり暗い目をしていたりする0.1を10倍にして1にして個性を引き出すのがプロデュースだと思います。

有働 そういう他の人ならネガティブに捉えるような個性を秋元さんが面白いと思った例はありますか。

秋元 たくさんあります。AKBの2回目のオーディションで年齢詐称した子がいて、体重も詐称していたことがわかって。さらに、靴のサイズも小さく申告していた。

有働 年齢と体重はわかるけど靴は詐称せんでもいいやんか。

秋元 それくらい詐称だらけなので、クビにしましょうと相談が来たんです。僕は逆に面白いと。だってそんなに嘘で固める人もいないじゃないですか。その子はバンジージャンプのロケでも体重で嘘をついて、普通は水面の手前で止まるところを水の中に突っ込んだ人ですから。

有働 すごい（笑）。

秋元 それが野呂佳代ですよ。

有働 わ〜、今や女優業にバラエティにと大活躍の！

秋元 つまり人と違っているというのは面白いんじゃないですかね。

※本記事の全文（約8000字）は、月刊文藝春秋のウェブメディア「文藝春秋PLUS」と「文藝春秋」2026年4月号に掲載されています（秋元康×有働由美子「嫌われそうなものにこそ、ファンは惹きつけられる」）。

（秋元 康,有働 由美子／文藝春秋 2026年4月号）