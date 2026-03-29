二足歩行へ進化した我々人間は、膝に甚大な負担を強いている……。万人病ともいえる変形性膝関節症を防ぎ、いつまでも元気に自分の足で歩き続けるポイントは“貯筋”にあった！ 膝のカリスマが教える膝トレ＆食事法。



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歩行時には体重の2.8倍もの負荷が膝に

膝関節のクッションとなる軟骨がすり減ることにより、膝に痛みが生じる「変形性膝関節症」。二足歩行の生活を選んだ人間の“宿命”ともいえる病である。

「生活している限り、絶えず荷重を受け続ける膝の軟骨は、年齢を重ねるほどすり減っていきます。つまり、変形性膝関節症は、誰もがなりえる万人病。一度すり減った軟骨は再生しないので、早期に対処しなければ歩行や外出に支障を来し、要介護にも直結します」

埼玉協同病院で整形外科部長を務める桑沢綾乃医師は、こう語気を強める。膝関節の代表的な手術である人工膝関節置換術での症例数は1日5件、年間600件と、国内随一。桑沢医師の手技を目当てに、患者や教えを乞う医師たちが全国から殺到する、膝治療のトップランナーだ。

「変形性膝関節症は潜在的な患者も含めると推計3000万人にも上ります。女性に多い病気で、60代の女性の約6割が罹患していますが、とりわけ閉経を迎える50代以降は男性の2倍以上となり、男女差が鮮明になります」

私たちは日々、知らず知らずのうちに、膝に甚大な負荷をかけている。

「立って活動している間は、体重の大半を膝関節が受け止めています。さらに、歩行時には体重の2.8倍、早歩きだと4.4倍、階段を下りる際には4.9倍もの負荷が膝にかかっています」

膝関節とは、太ももの骨（大腿骨）と、脛の骨（脛骨）の“つなぎ目”を指す。2つの骨の先端を覆う軟骨は、骨を守るクッションのようなもので、衝撃をやわらげるほか、痛みを感じる神経がないため、関節を痛みなく滑らかに動かす役割を果たしている。

体重が1kg増えるごとに膝への負担は3〜4kg増える

しかし軟骨は、経年劣化で誰でもすり減っていく。

「元々は2〜4mmの厚さですが、変形性膝関節症の患者さんの場合、軟骨体積は年間2〜6％ずつ減っていくといわれています。軟骨が摩耗し薄くなると、その下の軟骨下骨や関節を包む関節包の滑膜に負担や炎症が起こります。これらの組織には神経があるため、痛みを生じるのです。また傷んだ関節を安定させようと関節の縁で起こる修復・適応反応から、棘のような余分な骨（骨(こつ)棘(きょく)）が作られ、周囲の組織を刺激し痛みが生じることもあります」

膝関節全体は関節包という袋状の膜に包まれ、その内面を覆う滑膜から分泌される滑液によって軟骨は潤い、滑らかな動きが保たれている。

膝の悩みでよく聞かれる「水が溜まる」という症状は、この滑液の過剰分泌が原因だ。

「軟骨がすり減って生じた軟骨の破片が刺激となり、滑膜が炎症を起こす（滑膜炎）ことで過剰に分泌された滑液が、“膝に溜まる水”の正体です。よく、『膝の水を抜くと癖になる』と言う人がいますが、膝の炎症が解消されない限り当然、繰り返されますので、水を抜くこと自体が問題なのではありません」

なぜ、変形性膝関節症は女性に多いのだろう。

「3大原因は（1）加齢、（2）肥満、（3）膝への負担の蓄積です。体重が1kg増えるごとに膝への負担は3〜4kg増えるので、経年と体重増加に応じて膝軟骨は摩耗していきます。更に、筋力が落ちると膝の不安定性が増し負担が増加。そこに女性の場合、さらに拍車をかける要因として（4）閉経後の女性ホルモン（エストロゲン）の激減が加わります」

エストロゲンが減少すると、筋肉は衰え、骨は脆く、軟骨も傷みやすくなる上、体重も増加しやすくなる。

「更年期以降の女性の膝は、筋肉の減少、関節の脆弱化、体重増加という三重苦に見舞われている状態。そのため、膝の変形は50代以降、急速に進むのです」

膝にとって、肥満は致命的な負荷となる。

ウォーキングは逆効果にも

「更年期にさしかかると多くの女性が太りますが、ここで『更年期だから太っても仕方ないよね』と、何もしないのは危険。男性との違いは、閉経後、一気に太って急激に膝の変形が進行すること。とくにBMI30以上の人は、症状が出ると進行は早いです」

膝が変形するメカニズムを学んだところで、変形性膝関節症の初期症状をおさらいしよう。

✓歩くと膝が重い、痛い

✓階段を下りる時に膝に痛みを感じる

✓左右の膝の隙間が広がり、O脚になった

✓膝がしっかり伸ばせない

✓慢性的に膝に水が溜まっている

これらの症状がどれか1つでも1、2カ月続くようなら、整形外科の受診を検討しよう。

「まずは、目下の炎症を鎮めて痛みを抑える治療が優先されます。水が溜まって炎症による痛みが強ければ、ステロイドを関節内に注射し炎症を抑えることもあります。軟骨を保護する目的でヒアルロン酸を関節内に注射するのもよいでしょう。これらで改善しない場合、PRP・APS療法（再生療法）を検討する場合もあります。患者さん自身の血液から抗炎症成分や組織修復因子を濃縮して抽出し、関節に注射する方法です。全員に効果のある治療ではありませんが、変形の軽い人なら炎症と痛みを半年〜2年程度緩和してくれる可能性はあります」

ただ、いずれも根本治療ではない。

「どれも、軟骨を再生させ元通りにする効果はありません。PRP・APS療法も『再生医療』という名前から、組織が再生すると勘違いされますが、あくまでも効果は『抗炎症作用』が主です」

では、痛みや炎症を和らげながら、膝関節の健康を長く維持するためにはどうしたらよいか。

《この続きでは、●60代の6割が罹患、40代から体重管理＆筋トレ、●最重要は太ももの前側、“貯筋トレ”2種図解付きなど膝のカリスマが教える膝トレ＆食事法を詳しく紹介している。記事の全文は現在配信中の「週刊文春 電子版」で読むことできる》

（桑沢 綾乃／週刊文春 2026年4月2日号）