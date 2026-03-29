【ひらがなクイズ】分かると快感！ 空欄に共通する2文字は？ ヒントは「迷いのない行動」
言葉の「共通のパーツ」に注目して、脳をリフレッシュさせるパズルを楽しんでみませんか？
今回は、境界を作るための表現から、迷いを断ち切った全力の姿勢、さらに輪郭が鮮明な様子まで、4つのバリエーションを用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
し□□
おもい□□
はっ□□
□□かえる
ヒント：迷いを捨てて、力いっぱい物事を行うことを何といいますか？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
しきり（仕切り）
おもいきり（思い切り）
はっきり（はっきり）
きりかえる（切り替える）
空間を区切る境界となる「仕切り（しきり）」や、迷いを捨てて全力を尽くす「思い切り（おもいきり）」。そこへ、物事の輪郭が明瞭な「はっきり（はっきり）」や、場面や気持ちをリセットして次へ進む「切り替える（きりかえる）」が並びました。物理的な区画から、心の決断、そして事象の鮮やかさまで、共通の2文字が加わり、豊かな意味を持つ言葉たち浮かび上がったのは面白いですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、境界を作るための表現から、迷いを断ち切った全力の姿勢、さらに輪郭が鮮明な様子まで、4つのバリエーションを用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
し□□
おもい□□
はっ□□
□□かえる
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↓
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正解：きり正解は「きり」でした。
▼解説
しきり（仕切り）
おもいきり（思い切り）
はっきり（はっきり）
きりかえる（切り替える）
空間を区切る境界となる「仕切り（しきり）」や、迷いを捨てて全力を尽くす「思い切り（おもいきり）」。そこへ、物事の輪郭が明瞭な「はっきり（はっきり）」や、場面や気持ちをリセットして次へ進む「切り替える（きりかえる）」が並びました。物理的な区画から、心の決断、そして事象の鮮やかさまで、共通の2文字が加わり、豊かな意味を持つ言葉たち浮かび上がったのは面白いですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)