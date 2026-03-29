牡羊座・女性の運勢

今後に対する強い気持ちと、日常のリラックスが絶妙なバランスを保てるとき。特に人との関係や周囲の人の動向から刺激を受け、これからの自分が真剣に取り組むべきことを見つけそうです。

もともと自分のなかにあったものだと思いますが、その重要性に気づき、「本格的に向き合うときが来た」と悟るのかも。ただ、実際に行動に移すタイミングではないようなので、まずは内なる準備を固め「いつでもいける」状態に整えましょう。もし家のことや心身のことなど、気になる点があるなら、先にそれを解決しておくのがいいかもしれません。

牡羊座・男性の運勢

これからすべきことが自分のなかで明確になってくる時期。それが重要になることは以前からわかっていたでしょうが、最近改めて周囲の人や状況から影響を受け、しっかりと受け止める覚悟が決まってきた印象です。

ただ、実際にすべきことはこれから次第に決まっていくので、いまは自分自身や身近な人との関係性を整え、「いつでも心置きなくやれる環境」を作っていけるといいのでは。無理なく充実しているほど、前向きなパワーは増してきます。まずは不安を解消し、準備を万端に。

占い：アストロカウンセラー・まーさ