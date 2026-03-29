牡牛座・女性の運勢

自分のなかで重要なスイッチが入りました。社会面を中心に「自分にはこういう変化が必要だ」という事実を自覚し、受け入れたという雰囲気。それは簡単なことではないし、できれば避けたかったでしょうが、理解したからには少しずつでも確実に「行動」を起こしていくのでしょう。

いまは対人関係が好調で、周囲から元気をもらうことも多いはず。まずはコミュニケーションのなかで素直になり、前向きさをいっそう高めていきましょう。ただ、少し心配なのは、覚悟があるがゆえに周囲に対してはやや反抗的な気分になってきやすい面が。心当たりがあるなら、少しだけ気をつけて。

牡牛座・男性の運勢

何に対し真剣になるべきか、それを理解し、そのために努力する覚悟を決めるタイミングです。社会面にかかわる動きですが、結果として人生全体に影響する大事な内容でしょう。

そのために必要な心の準備、物ごとにまっすぐ向かう心の素直さは、人との関わりのなかで獲得できるはず。いまは対人関係円満で、正直に話せる相手が身近にいそう。考えていること、感じていることはどんどん話して。また、いまの状況や目上の存在に対しやや反抗的になりやすい面も。ご用心ください。

占い：アストロカウンセラー・まーさ