双子座・女性の運勢

人の存在やその言動、「覚悟」に刺激を受けるとき。内に秘めた強い挑戦意欲が、相手の態度に「なるほど！」と感じ、「ああすればいいのかも」（見習いたい）と思いそうです。

いまは社会面が好調で、そこからもたくさんのヒントや支援が得られるはず。「もらうものはしっかりもらって、出すときも同じように出す」が大事かな。「わかったことを生かす」「助けられたぶん、助ける」。こういうイーブンな感覚がいいと思いますよ。また、ここからはちょっと自分に甘くなりやすいので注意です。大事なことに対しては真摯に向き合いましょう。

双子座・男性の運勢

周囲の真剣さ、まじめな姿勢に刺激を受け、覚悟が強まるタイミング。しっかりした挑戦意欲を抱く双子座ですが、「具体的にどうしたら」、まだ策は浮かんでいなかったのかも。いまはある意味お手本、参考になるものを見る機会かもしれません。好調な社会面からも与えられるものがあるでしょう。

仕事上の展開は非常に応援的です。それをおおいに生かし、改めて違う形で還元するといいのでは。視野を広く持ち、物ごとは全体像を捉えて。また、ここからはやや自分に甘くなりやすい面が。結果、自分で自分にかけてしまう「ブレーキ」には気をつけて。

占い：アストロカウンセラー・まーさ