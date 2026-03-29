獅子座・女性の運勢

大きな挑戦に向け、大事な覚悟、決意が決まりそうな時期。パートナーや親友など、身近にいる大切な人からの影響を強く受けるよう。

実際、自分でも必要だと、その前からわかっていたでしょうから、結果的に少し背中を押された感じなのでは。ただ、実際の行動は急がずに。まずは心身を休め、穏やかな日常のなかで必要な元気、前向きさをしっかり養うことです。引き続きセルフケアには向く流れにいます。ただ、今後新たに起こる社会面での展開には、少し注意が必要かもしれません。

獅子座・男性の運勢

「向き合うべき問題、テーマはこれだ」という意識がはっきり芽生えるとき。いままでも意識してきたでしょうが、その重要性を改めて自覚するのかも。その自覚には、パートナーや親友など、獅子座の大事な人が一役買っていそうです。

ただ、実際に何か行動に移す前に、それに取り組めるくらいの健やかさ、穏やかさを取り戻す必要があるでしょう。プライベートの充実期は続いているので、ゆっくり過ごして自分の状態をきちんと確認していきましょう。ケアや治療にはベストなタイミング。今後、社会面で起こる展開には用心してください。

占い：アストロカウンセラー・まーさ