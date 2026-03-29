乙女座・女性の運勢

好調な対人関係が展開中の楽しい時期が続きます。特にいまは相手の言動から前向きなヒントをもらうことが多いので、自分からも積極的に話し、素直になったほうがいいでしょう。

乙女座は社会面を中心に大事な転機にいます。次なる挑戦に向けて覚悟が決まるタイミングですが、大きな目標ゆえに不安もあるはず。今の気持ちを周囲に聞いてもらい、自分の内面を積極的に整理していくといいですよ。

ここからは気持ちに少し甘えやゆるみが出やすい面も。それ自体はいいのですが、その気持ちが強まるって、自分の挑戦に対するブレーキになってしまわないように。

乙女座・男性の運勢

改めて挑戦への本格的な意欲が高まるとき。特に社会面においてはそれが顕著です。今後目指すところにいくには、「長期的かつ思い切った努力」が不可欠なのでしょう。その事実は自分のなかではっきりし、「よりやるぞ！」と覚悟が決まる感じです。

パートナーや親友を含め、周囲の親しい相手とはよいコミュニケーションが取れる時期。自分の考えや思いを聞いてもらい、内面を前向きに整理していきましょう。相手からもらえるヒントも非常に有益です。ちなみに今後注意すべきは、自分自身のゆるみや甘え。リラックスは大切ですが…度を超すと自分に対しブレーキをかけることになるので、ご用心を。

占い：アストロカウンセラー・まーさ