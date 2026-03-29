天秤座・女性の運勢

社会面ではリラックスした雰囲気のなかで、好調さが続くとき。素直な感覚、考えが受け入れられやすい状況で、幅広いヒントを掴めるでしょう。自信やエネルギーをもらえるタイミングでもあるので、どうぞ積極的に。

同時に、いまはパートナーや親友など、「大事な相手とタッグを組み、何か大事な覚悟を決める」タイミングでも。そもそも挑戦していく意欲の強い天秤座ではありますが、考えや意欲を同じくする相手の存在に、本気度がいっそう増すはず。時間はかけて大丈夫です。そのぶん意欲を本物にしてね。今後は、自分に対し甘い意見や状況に少し用心を。

天秤座・男性の運勢

パートナーや親友など、自分にとって大事な相手と深い部分でタッグを組み、大きな挑戦への覚悟を本物にしていきそうな大事なタイミング。もともと意欲はあったはずですが、同じような考え、覚悟を持つ誰かの本気が、天秤座自身の強さをいっそう引き出す流れです。

ただ、行動を起こすのは簡単ではないので、そこは急がないで。じっくりで大丈夫です。いまは社会面も好調で、そこから得られる楽しさや前向きなヒントも多い時期。視野と活動範囲を広げましょう。ただし、ここからは自分に向けられる甘い言葉や態度に注意を。優しいようでいて、決意や真剣さを鈍らせるものになるかも。

占い：アストロカウンセラー・まーさ