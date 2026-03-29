蠍座・女性の運勢

「自分に必要なことがはっきりした」。そんな重要な覚悟が生まれそうなタイミングです。仕事と環境、両面を含めた転機が必要です。たぶん自覚していたけれど、具体的に意識し、どうしていくべきかがわかるのがいまなのでは。

変化自体はじっくりで大丈夫。現在は物ごとに対し前向きに挑める、直感力の強いときでもあります。意欲的に、かつ楽観的にいきましょう。今後はパートナーを筆頭とした特定の人との縁が強まってきますが、ちょっと注意が必要かも。考え方、認識の差が衝突を生む可能性が。

蠍座・男性の運勢

向き合うべき重要な転機に対し、積極的に挑む覚悟ができるとき。おそらく、ここからの蠍座は、その日常と社会面を通じて、生活全体を大きく作り替えていくことが必要なのでしょう。

具体的な行動を起こすのはまだ少し先。いまは物ごとに対する前向きさと楽観性を発揮できるときでもあるので、それを生かし、何ごとも楽しんでトライしてみるべきです。入ってくる情報からもよい影響を受けそう。今後は大事な相手との縁が深まってきますが、お互いの価値観は大きく食い違う可能性もあるので、心の準備を。

占い：アストロカウンセラー・まーさ