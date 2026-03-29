射手座・女性の運勢

「やっぱりやらねばなるまいな」という前向きな覚悟が決まるとき。ここしばらく新しい刺激を多数受け、射手座は真の自分らしさを追い求めたい気持ちが高まっていたでしょう。で、そのために必要な「自分自身の課題」を、ここで覚悟することになるのでは。かなりの難しさはありますが、一度抱いた覚悟は揺らがないはず。

いまはプライベートの充実期。まず心身や生活面を健やかにし、エネルギーを貯めることが今後の行動につながります。挑戦は急がず、まずは十分な充電を。社会面での恩恵には、甘えすぎないのが正解です。

射手座・男性の運勢

自分がすべきこと、追うべき責任や果たすべき役割を正面から受け止めるファイトが湧く時期。すべては「自分らしくいるため」にかかわることで、ここしばらく周囲から受けてきた刺激が、射手座のやる気を加速させたのでしょう。

それに本格的に向き合うには、十分なエネルギーや健やかさが必要です。いまは生活面の安定と充実にも恵まれる時なので、そこでしっかり充電し、心身の柔軟性と楽観的な気持ちを取り戻してください。またここからは仕事関連で「おいしい思い」ができるかもしれませんが、ただそれに甘えないように。

占い：アストロカウンセラー・まーさ