水瓶座・女性の運勢

誰かとの出会い、具体的な出来事を通じて、水瓶座のなかで「本格スイッチ」が入るとき。自分を変えるべく、挑戦に意欲的ですが、いままでは「具体的にどうしたらいいかはっきりしない」、もしくは「わかってはきたが自信がない」のといった理由で、なかなか進めなかったはず。それでも「やっぱりやるしかない！」という覚悟が決まるのがいまかも。

実際、腹を括ることで状況は少しずつ動き出します。いまは社会面も好調で、そこから得られるヒントや楽観的な気持ちも挑戦をあと押しします。まずはいまできることから！ただし、家族との衝突には要注意。価値観の差を感じたら、少し距離を置いて対応するのがベストです。

水瓶座・男性の運勢

自分が自分自身や状況を変えるために、まず何をすべきか。事態を把握し、それを実行していく覚悟が固まるタイミングです。実際の行動自体はじっくりとで大丈夫なので、まずは気持ちを確実に。

社会面も好調な時期で、恵まれた状況のなかで前向きなヒントや自信を獲得できそう。十分にエネルギーチャージして、進む準備を整えましょう。また、ここからは家族に代表される身内との価値観の衝突が予想されます。相手はよかれと思ってやってきますが、もしモヤモヤしたら距離感を調整して。

占い：アストロカウンセラー・まーさ