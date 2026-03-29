魚座・女性の運勢

自分のよさが素直に出せる好調期。発想も豊かで行動力も伴い、楽しく有益な経験もしやすいタイミングでしょう。同時にいまは大きな挑戦に向けての「大事な節目」の時期でもあるようです。「自分をより成長させたい」という意欲に、より前向きな展開が加わり、「難しいけど、頑張ってみよう！」と思えるのでしょう。

また、今後すべき行動は「慣れ」も重要かもしれません。まずは小さいことから始めてみては。ここからは対人運も上がってきますが、時に微妙な展開も。好意は感じるが価値観が合わない相手とは、適切な距離感を保って。

魚座・男性の運勢

自分を成長させ、変えていきたい意欲が「本物」になる時期。必要な努力の形が見えてきた魚座に、さらなる前向きなきっかけがもたらされそうです。

まずは小さいことから取り組み、挑戦自体に慣れるのもひとつのコツ。現在は自分を素直に出せ、物ごとに対して楽観的に向き合える好調なときなので、そこで元気をエネルギーチャージし、挑戦に回すのがベスト。今後は対人関係が活発になってきますが、表面上は気が合っても「実は価値観がかなり違う」タイプにはご用心。

占い：アストロカウンセラー・まーさ