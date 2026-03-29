『ウマ娘』でも連戦連敗... ハルウララは負け続けることによって全国区の人気を誇った世界的にも稀な存在
蘇る名馬の真髄
連載第40回：ハルウララ
かつて日本の競馬界を席巻した競走馬をモチーフとした育成シミュレーションゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』（Cygames）。2021年のリリースと前後して、アニメ化や漫画連載もされるなど爆発的な人気を誇っている。ここでは、そんな『ウマ娘』によって再び脚光を浴びている、往年の名馬たちをピックアップ。その活躍ぶりをあらためて紹介していきたい。第40回は、生涯で１度も勝利を挙げることができなかったにもかかわらず、人気を博したハルウララを取り上げる。
武豊騎手がハルウララに騎乗したときも大きな話題となった photo by Sankei Visual
いつでも連戦連敗。才能はないが、どんなに負け続けても決してくじけない明るい性格の持ち主。それが『ウマ娘』のハルウララだ。たいていのウマ娘は競走能力に長けているが、ハルウララは決してそういうわけではない。レースとなれば、馬群に沈むことも少なくない。だが、負けても笑顔でゴールする。そんなキャラクターがファンを惹きつけている。
そのモデルとなっているのは、競走馬・ハルウララ。1998年〜2004年に地方競馬の高知競馬で競走生活を送った同馬は、なんと生涯で113戦もこなしながら、１度も白星を挙げることができなかった。しかし、その連戦連敗っぷりが話題となり、全国的な"ハルウララブーム"を巻き起こしたのである。
ハルウララに全国の目が向き始めたのは、2003年夏のこと。５年前の1998年11月に高知競馬でデビューしていた彼女は、それまで80戦以上レースに出走しながら、２、３着に入るのが精一杯という状況だった。
その戦績に注目したのが、高知競馬の実況アナウンサーや地元の新聞記者だ。まずは2003年６月、高知新聞の夕刊でハルウララの記事が掲載された。すると今度は、全国版のテレビや新聞が「一度も勝ったことのないヒロイン」を大々的に特集。瞬く間に"負け組の星"として、競馬を知らない人まで幅広く人気を博していった。
いつしか、ハルウララが出走するレースは注目を集め、観衆も大挙押し寄せるようになる。そして同年12月、100連敗を記録した一戦では、高知競馬では異例となる5000人超の入場が記録された。
さらに驚くべきは、当時ハルウララが出走したレースの結果が全国メディアで常に報じられたことだ。しかも、競馬はもちろん勝負事においては勝つことが喜びとなるが、ハルウララの敗戦のニュースによって、ファンが笑顔になるという、珍しい現象が生まれていった。
そんな熱狂がひとつの"ピーク"を迎えたのは、2004年３月22日だろう。この日、ハルウララに武豊騎手が騎乗したのである。
地方である高知競馬の一戦、それも重賞ではない平場のレースに、トップジョッキーの武豊騎手がまたがるのは異例中の異例だった。ハルウララ陣営からのオファーに対して、武豊騎手は「地方競馬の助けになるなら」と引き受けたそうだ。この日の高知競馬場には、なんと１万3000人が入場した。
数えて106戦目。ハルウララは単勝1.8倍の圧倒的１番人気に支持された。しかし、天才ジョッキーをもってしても連敗を止めることはできず、11頭立ての10着に終わった。それでも、武豊騎手は入線後に"ウイニングラン"を行ない、粋なファンサービスを披露した。
その後、ハルウララは７戦するも勝ち星を挙げられず、2004年８月のレースを最後に実質的に引退（競走馬登録が抹消されたのは2006年10月）。最終的には、113戦０勝という成績で競走生活を終えた。
それからしばらくは、この馬の名前を聞く機会も減ったが、ウマ娘によって今また人気が上昇している。特に英語版のウマ娘が出てからは、海外のファンも増えているという。
ハルウララは2025年９月、余生を過ごしていた牧場で生涯を終えた。その際にも、さまざまな国の人たちから感謝のコメントが届いた。
負け続けて人気になったハルウララ。世界中を見渡しても、そんなサラブレッドはかなり稀な存在ではないだろうか。