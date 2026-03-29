元NHK沖縄キャスター・竹中知華アナ、胸元のぞくプールサイドショットに反響「目のやり場に困る」「破壊力すごい」
【モデルプレス＝2026/03/29】元NHK沖縄放送局キャスターで、現在ラジオ沖縄の竹中知華が3月28日、自身のInstagramを更新。プールサイドでの姿を公開した。
【写真】グラビア話題の44歳元NHKキャスター「服装も体勢も色っぽい」胸元際立つタンクトップ姿
竹中アナは「明日。沖縄でのカレンダーブックお渡し会。皆。来てくれるかなぁ…って、ちょっと不安」と、イベントを控えた心境を吐露。「このカレンダーブックね、想い、いっぱい込もってるんだぁ。だから、直接渡せたら嬉しいな」と呼びかけ、プールサイドでしゃがみ込む姿を公開した。白いパーカーにショートパンツを合わせたリラックス感のあるコーディネートで、インナーからは美しい胸元が際立つ着こなしとなっている。「来てね。来てくれるかなぁ…。悶々。悶々。モモンガモン」「寝なきゃ」と、お茶目なコメントで締めくくっている。
この投稿には「目のやり場に困る」「美しすぎてドキッとした」「直接受け取れるファンが羨ましい」「破壊力すごい」「笑顔が可愛い」「お茶目コメント大好き」「胸元が綺麗すぎる」「服装も体勢も色っぽい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】グラビア話題の44歳元NHKキャスター「服装も体勢も色っぽい」胸元際立つタンクトップ姿
◆竹中知華アナ、胸元輝くショーパンコーデ披露
竹中アナは「明日。沖縄でのカレンダーブックお渡し会。皆。来てくれるかなぁ…って、ちょっと不安」と、イベントを控えた心境を吐露。「このカレンダーブックね、想い、いっぱい込もってるんだぁ。だから、直接渡せたら嬉しいな」と呼びかけ、プールサイドでしゃがみ込む姿を公開した。白いパーカーにショートパンツを合わせたリラックス感のあるコーディネートで、インナーからは美しい胸元が際立つ着こなしとなっている。「来てね。来てくれるかなぁ…。悶々。悶々。モモンガモン」「寝なきゃ」と、お茶目なコメントで締めくくっている。
◆竹中知華アナの投稿に反響
この投稿には「目のやり場に困る」「美しすぎてドキッとした」「直接受け取れるファンが羨ましい」「破壊力すごい」「笑顔が可愛い」「お茶目コメント大好き」「胸元が綺麗すぎる」「服装も体勢も色っぽい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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