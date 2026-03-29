「自分の兄弟姉妹に会ってほしい」と頼む彼女の本音９パターン
彼女の家族に会う状況は、多少なりとも緊張するもの。では、自分の兄弟姉妹を紹介したがる彼女の本音とは、一体どんなものなのでしょうか。そこで今回は、10代から30代の独身女性204名に聞いたアンケートを参考に「『自分の兄弟姉妹に会ってほしい』と頼む彼女の本音」をご紹介します。
【１】ベースである家族と会わせることで、もっと自分を知ってほしい
「兄弟姉妹って自分の核の部分だと思うから」（20代女性）など、育ってきた環境や深く関わってきた人物と会わせることで、自分への理解度を高めてもらおうとする女性もいるようです。「温かい家庭で育ったから、こんなに優しいんだね」などと前向きな感想を言うと、「会わせてよかった！」と思ってもらえるのではないでしょうか。
【２】自分があまりにも夢中なので、家族の辛口の意見が聞きたい
「恋に浮かれた自分を冷静に見てもらいたい」（20代女性）など、恋愛モードの自分をクールダウンさせるため、兄弟姉妹からの遠慮のない意見を求める女性もいるようです。多少意地悪な質問が出る可能性もありますが、試練のときと腹を括って、落ち着いた受け答えをしましょう。
【３】安定した交際を見せつけて、家族を安心させたい
「『結婚しないの？』とうるさい家族を黙らせたい」（30代女性）など、彼氏の存在をオープンにすることで、家族を安心させる狙いを持つ場合もあるようです。誠実な人柄や安定した職業をアピールすると、彼女から喜ばれるのではないでしょうか。
【４】兄弟姉妹に会わせることで、家族との相性を確かめたい
「長い付き合いになるかもしれないし、早めに知っておきたい」（20代女性）など、自分の家族とうまくやっていけるかを確認するため、兄弟姉妹に会わせたがる女性もいるようです。無理に合わせる必要はありませんが、いつもよりは協調性を重んじる発言を心がけましょう。
【５】「兄弟に会って」と言ったときの彼氏の反応から、本気度を見極めたい
「嫌がるようなら、結婚する気はないのかな…と思います」（30代女性）など、彼氏が自分との将来をどの程度真面目に考えているかはかるため、リトマス試験紙のごとく「兄弟への紹介」を切り札にする女性もいるようです。彼女を悲しませたくなければ、快諾する以外の選択肢はないと肝に銘じたほうがいいでしょう。
【６】びっくりするほどイケメンだから、ストレートに自慢したい
「『見て見て！』って言いたいだけ（笑）」（20代女性）など、仲の良い兄弟姉妹ともなると、友達と同じ感覚で彼氏を見せびらかしたいこともあるようです。彼女が満足するよう、髪型や服装にも気を配ったほうがいいでしょう。
【７】親に会わせる前に、兄弟姉妹を味方につけておきたい
「兄弟の応援があると、親の反応も良さそうだから」（20代女性）など、結婚の挨拶をする前段階として、外堀を埋めるかのように兄弟姉妹と会わせるケースです。相手の親の耳に入る前提で、結婚の予定や将来設計を誠実に語ってはいかがでしょうか。
【８】真面目な交際なので、身内と仲良くなってもらいたい
「将来的なことを考えたら、早めに親しくなってもらったほうがいい」（20代女性）など、結婚を視野に入れたうえで、徐々に関係を温めていこうとする女性もいるようです。まずは自分の趣味や仕事などの情報を開示して、知ってもらう努力をしましょう。
【９】自分の家族に「彼氏の人柄」をジャッジしてもらいたい
「信頼できる姉の目で判断してもらいたい」（20代女性）など、自分と似た価値観を持つ家族の視点で、彼氏を見極めてもらいたがる女性は多いようです。取り繕う必要はありませんが、格好をつけようとして悪ぶったりするのはやめたほうがいいでしょう。
兄弟姉妹に会わせたがる場合、多くの女性は結婚を意識しているようです。「会って」と言われたら快諾するのはもちろん、彼女が満足してくれるよう、精一杯誠実に振る舞いましょう。（小倉志郎）
【調査概要】
期間：2013年11月11日（月）から18日（月）まで
対象：合計204名（10代、20代、30代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
【１】ベースである家族と会わせることで、もっと自分を知ってほしい
「兄弟姉妹って自分の核の部分だと思うから」（20代女性）など、育ってきた環境や深く関わってきた人物と会わせることで、自分への理解度を高めてもらおうとする女性もいるようです。「温かい家庭で育ったから、こんなに優しいんだね」などと前向きな感想を言うと、「会わせてよかった！」と思ってもらえるのではないでしょうか。
「恋に浮かれた自分を冷静に見てもらいたい」（20代女性）など、恋愛モードの自分をクールダウンさせるため、兄弟姉妹からの遠慮のない意見を求める女性もいるようです。多少意地悪な質問が出る可能性もありますが、試練のときと腹を括って、落ち着いた受け答えをしましょう。
【３】安定した交際を見せつけて、家族を安心させたい
「『結婚しないの？』とうるさい家族を黙らせたい」（30代女性）など、彼氏の存在をオープンにすることで、家族を安心させる狙いを持つ場合もあるようです。誠実な人柄や安定した職業をアピールすると、彼女から喜ばれるのではないでしょうか。
【４】兄弟姉妹に会わせることで、家族との相性を確かめたい
「長い付き合いになるかもしれないし、早めに知っておきたい」（20代女性）など、自分の家族とうまくやっていけるかを確認するため、兄弟姉妹に会わせたがる女性もいるようです。無理に合わせる必要はありませんが、いつもよりは協調性を重んじる発言を心がけましょう。
【５】「兄弟に会って」と言ったときの彼氏の反応から、本気度を見極めたい
「嫌がるようなら、結婚する気はないのかな…と思います」（30代女性）など、彼氏が自分との将来をどの程度真面目に考えているかはかるため、リトマス試験紙のごとく「兄弟への紹介」を切り札にする女性もいるようです。彼女を悲しませたくなければ、快諾する以外の選択肢はないと肝に銘じたほうがいいでしょう。
【６】びっくりするほどイケメンだから、ストレートに自慢したい
「『見て見て！』って言いたいだけ（笑）」（20代女性）など、仲の良い兄弟姉妹ともなると、友達と同じ感覚で彼氏を見せびらかしたいこともあるようです。彼女が満足するよう、髪型や服装にも気を配ったほうがいいでしょう。
【７】親に会わせる前に、兄弟姉妹を味方につけておきたい
「兄弟の応援があると、親の反応も良さそうだから」（20代女性）など、結婚の挨拶をする前段階として、外堀を埋めるかのように兄弟姉妹と会わせるケースです。相手の親の耳に入る前提で、結婚の予定や将来設計を誠実に語ってはいかがでしょうか。
【８】真面目な交際なので、身内と仲良くなってもらいたい
「将来的なことを考えたら、早めに親しくなってもらったほうがいい」（20代女性）など、結婚を視野に入れたうえで、徐々に関係を温めていこうとする女性もいるようです。まずは自分の趣味や仕事などの情報を開示して、知ってもらう努力をしましょう。
【９】自分の家族に「彼氏の人柄」をジャッジしてもらいたい
「信頼できる姉の目で判断してもらいたい」（20代女性）など、自分と似た価値観を持つ家族の視点で、彼氏を見極めてもらいたがる女性は多いようです。取り繕う必要はありませんが、格好をつけようとして悪ぶったりするのはやめたほうがいいでしょう。
兄弟姉妹に会わせたがる場合、多くの女性は結婚を意識しているようです。「会って」と言われたら快諾するのはもちろん、彼女が満足してくれるよう、精一杯誠実に振る舞いましょう。（小倉志郎）
【調査概要】
期間：2013年11月11日（月）から18日（月）まで
対象：合計204名（10代、20代、30代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査