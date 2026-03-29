◆第５６回高松宮記念・Ｇ１（３月２９日、中京競馬場・芝１２００メートル、良）

春のスプリント王決定戦に１８頭が出走し、１番人気のサトノレーヴ（牡７歳、美浦・堀宣行厩舎、父ロードカナロア）が直線で力強く抜け出し、史上２頭目の連覇を飾った。２年連続の勝利は２０１０、１１年のキンシャノキセキ以来。初コンビのクリストフ・ルメール騎手は５度目の騎乗で初勝利。フェブラリーＳ（コスタノヴァ）に続くＧ１連勝となった。勝ち時計の１分６秒３は２０１６年にビッグアーサーがマークした１分６秒７を上回るレースレコードとなった。

同馬は昨年の最優秀スプリンター。昨年の香港スプリント（９着）以来３か月半ぶりの実戦で、昨年の同レース以来の勝利。堀調教師はキンシャサノキセキでの２０１０、１１年以来、２度目の連覇。安田隆行調教師を上回り、単独最多の４勝目とした。

１５番人気のレッドモンレーヴ（酒井学騎手）がゴール前で鋭く伸びて２着。７番人気のウインカーネリアン（三浦皇成騎手）がゴール前でしぶとく脚を伸ばして３着に続いた。馬連は１万１２２０円、馬単１万５５１０円。３連複は５万６０１０円。３連単２４万５７３０円。４つの式別で万馬券となった。

酒井学騎手（レッドモンレーヴ＝２着）「返し馬からブリンカーが利いている感じでした。いつもは後ろからだけど、このメンバーだと直線だけでは厳しいので、それなりに（前めで）ついて行こうと。枠も良かったですし、スタートもスッと出たのでサトノレーヴを目標に後ろをキープして行きました。いつもならやめてしまうけど、今日はしっかり気持ちを維持していました。直線向くときに迷惑をかけてしまいましたが、その後はいつもの末脚を見せてくれました。ブリンカーの効果なのか、精神面が競馬に集中し切ってくれていました」