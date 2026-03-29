「ナイスバディ」王林、“くっきり” 大胆に胸元あらわな圧巻ビジュアルに反響「エロカワ」「爆美女！」
タレントの王林（27）が26日、自身のインスタグラムを更新。胸元が大胆に開いたキャミワンピ姿で、くっきり胸元を見せた妖艶な姿を披露している。
【写真】「エロカワ」“くっきり” 大胆に美バストをのぞかせた王林
王林は「@move_live_eventきのうでしたっ今回もトリを飾らせてもらいました…ふぇんありがとうございました！」と、歌とダンスの融合イベント『Move』を無事に終えたことを報告し、きらびやかなヘアメイク＆衣装をまとったビジュアルを投稿した。
公開された写真では、胸元が大きく開いたキャミソールタイプのミニワンピースをまとい、大胆に胸元の肌を見せている。さらに、額から目元、鼻、頬にかけてラインストーンで彩り、ゴージャスなアクセサリーを合わせた圧巻のオーラを放つ姿となっていた。
この投稿に、コメント欄には「エロカワ」「でかっ！」「爆美女！」「どんどん綺麗になりますね」「美脚ありがとう」「可愛いし、スタイルも抜群」などと、称賛する声が集まっている。
【写真】「エロカワ」“くっきり” 大胆に美バストをのぞかせた王林
王林は「@move_live_eventきのうでしたっ今回もトリを飾らせてもらいました…ふぇんありがとうございました！」と、歌とダンスの融合イベント『Move』を無事に終えたことを報告し、きらびやかなヘアメイク＆衣装をまとったビジュアルを投稿した。
この投稿に、コメント欄には「エロカワ」「でかっ！」「爆美女！」「どんどん綺麗になりますね」「美脚ありがとう」「可愛いし、スタイルも抜群」などと、称賛する声が集まっている。