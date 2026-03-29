透明感と輝きをまとう♡KANEBO新作で叶える春の洗練メイク

「IHOPE.」を掲げるKANEBOから、2026年春の新作コスメが登場。色・光・質感が重なり合い、やさしくも芯のある美しさを引き出すラインナップが揃いました。淡く透けるカラーやきらめきが印象的で、日常にそっと自信を添えてくれる仕上がりに♡幻想的な空気感をまとった新作コスメで、今の気分に寄り添うメイクを楽しんでみて。

幻想的に輝くルージュシリーズ

唇に生命感とツヤを与えるルージュが豊富に登場。質感や仕上がりの違いで、自分らしい表情を演出できます。

カネボウ ルージュスターヴァイブラント

限定2色 価格：5,060円(税込)

・EX15 PrismMane〈限定〉ピンクパールがユニコーンのたてがみのようにきらめく、ほんのり青みを帯びた明るいシアーピンク



・EX16 CherryMirage〈限定〉熟したチェリーのようにジューシーで鮮やかなレッド

カネボウ ルージュスターブリーズ

限定2色 価格：5,060円(税込)

・EX7 PoppyBreeze〈限定〉透け感のある軽やかなコーラルオレンジ

・EX8 RoseTulle〈限定〉上品でやわらかなピンクローズ

カネボウ ルージュスクラブメルティング

限定1色 価格：5,060円(税込)

・EX2 FairyWhisper〈限定〉ベージュニュアンスに変化するアップルグリーン

スクラブ入りタイプやマット質感など、気分に合わせて選べるのが魅力です♪

LakaのPLAZA限定色が登場♡きらめく春の新作ティントに注目

目もとを彩るアイメイク新作

カネボウ アイシグナライザー

限定3色 価格：3,850円(税込)

・EX1 GreigeMoon〈限定〉月光のようなシルバーが輝くグレージュ



・EX2 CosmicPink〈限定〉やわらかなモーヴピンク



・EX3 StarryGlow〈限定〉透明感のあるクリアハイライト

カネボウ アイカラーデュオ

限定3種 価格：2,530円(税込)

・EX12 LatteVeil〈限定〉ミルクとモカのウォームトーン



・EX13 BinarySunset〈限定〉オレンジ×ブルーのコントラストカラー



・EX14 PlasmaKiss〈限定〉光とくすみピンクのモーヴカラー

組み合わせ次第で、ナチュラルにもモードにも仕上がる万能ラインです。

質感で魅せる春のメイク提案

今回の新作は、ツヤ・透け感・メタリックなど異なる質感を重ねることで、奥行きのある表情を演出できるのがポイント。

やわらかさと強さを同時に感じさせる仕上がりで、日常メイクにも特別な日にもぴったりです。軽やかに纏えるカラー設計なので、春の空気に溶け込むような抜け感も叶います。

※写真はすべて仕上がりイメージです

※表示価格はメーカー希望小売価格です

新しい自分に出会う春メイク

2026年4月10日(金)より発売されるKANEBOの新作は、色・光・質感が織りなす奥行きで、いつものメイクをワンランクアップさせてくれるラインナップ。限定カラーが中心なので、気になるアイテムは早めのチェックがおすすめです♡春の軽やかな気分に寄り添うコスメで、自分らしい美しさを楽しんでみてください。