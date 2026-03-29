元衆院議員の杉村太蔵氏が29日、テレビ朝日系「ビートたけしのTVタックル」（日曜正午）に出演。石油価格の高騰をめぐり、国民に対し有事に備えた「いざという時の訓練」を訴えた。

中東情勢の悪化による原油高騰対策として、政府は16日から石油の国家備蓄の放出を始めた。

政府のガソリン補助金について社団法人リディラバ代表の起業家、安倍敏樹氏が「石油が経済的な意味合いで高くなっていて、我々が『使えないんです』『困ってるんです』という時なら補助金は意味があると思うんですけど、石油がそもそも供給されない可能性がある時に補助金を使って、『もっと使っていいですよ』『安心してください』っていうのは…」と疑問を投げかけると、エッセイストの阿川佐和子氏は「『今まで通りに使いなさい』っていうのが間違えてると」と確認。続けて「じゃあお豆腐は鍋で買って、野菜は新聞紙に包んで、買い物は歩いてお店に行く。何でも通販で買わない」と冗談交じりに想像した。

これを聞いた杉村氏は「でも本当に笑い事じゃなくて。こうしたことをある程度想定して、いざというときの訓練じゃないけども」と国民も有事に供えた対応力を付けるべきと指摘。阿川氏が「いざというときはこれだけでも生活できますよっていう、力を蓄えろってことですよね」と話すと、「そうそう。我々そういうたくましさというか。今の時代、本当に鍛えておかないと大変なことになるんじゃないか」と危惧していた。