元サッカー日本代表の城彰二氏の娘・城夢叶、大学名公表し卒業を報告 父娘2ショットも公開「素敵な写真」
元サッカー日本代表FWでサッカー解説者・城彰二氏（50）の娘でタレントの城夢叶（22）が27日、自身のSNSを更新。大学を卒業したことを報告した。
【写真】「素敵な写真」元サッカー日本代表城彰二氏＆娘・城夢叶の父娘2ショット
夢叶は「16年間通った成城学園 こんなに自由で、穏やかな心で毎日を過ごせたのはこの学校のおかげです 成城っ子でよかった 自分らしくいられる場所でした」とつづり、はかま姿の記念ショットをアップ。「ぱぱともﾊﾟｼｬﾘ」と、スーツ姿の彰二氏との2ショットもアップした。
この投稿には、「ご卒業おめでとうございます」「素敵な写真ですね」「お父様相変わらずかっこいい」などの声が寄せられている。
【写真】「素敵な写真」元サッカー日本代表城彰二氏＆娘・城夢叶の父娘2ショット
夢叶は「16年間通った成城学園 こんなに自由で、穏やかな心で毎日を過ごせたのはこの学校のおかげです 成城っ子でよかった 自分らしくいられる場所でした」とつづり、はかま姿の記念ショットをアップ。「ぱぱともﾊﾟｼｬﾘ」と、スーツ姿の彰二氏との2ショットもアップした。
この投稿には、「ご卒業おめでとうございます」「素敵な写真ですね」「お父様相変わらずかっこいい」などの声が寄せられている。