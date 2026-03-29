演歌歌手彩青（23）が29日、東京・門前仲町にある桜の名所・大横川で、新曲「門前仲町の恋ざくら」（1月7日発売）をPRする花見船イベントを行った。

江戸情緒あふれる下町を舞台に、恋人とともに見た桜並木に思いをはせる男性の物語。

19年6月に「銀次郎旅がらす」でデビューして約7年。8作目で初めて挑戦する等身大の恋歌だ。

「これまでは三味線を弾いて尺八を吹くというイメージがあったと思います。今回は初めて恋をテーマにした曲。舞台も初めての東京です。これまでの彩青とはちょっと違う。こぶしをゴロゴロ回すような曲ではありません。ぜひ、桜の景色を楽しみながら聞いてほしい」とアピールした。

5歳で民謡、7歳からは津軽三味線、そして11歳から細川たかし（75）に師事した。浮ついた色恋とはまったく縁のない“芸事一筋”の人生を送ってきた。小学生時代のあだ名は“おじいちゃん”だ。「最初に恋の歌をいただいた時は歌えるのかなという不安もありました。私の恋愛経験といっても本当に小さい時に『好きかも…』みたいなものしかない。進行中の恋愛もない」と不安な思いを抱えての船出だったが、発売から2カ月で「違う彩青もいいねっていただけるのがうれしい」と確かな手応えを感じてる。

衣装も一新した。これまでは羽織はかまが多かったが、桜をあしらった着流しスタイルに。「これも新境地」。桜の思い出は故郷の北海道で4月後半から5月にかけてした花見だ。「みんなでジンギスカンを食べました。だんだんと雪が溶ける時期で毛ガニもおいしかった」と懐かしんだ。

細川からは「できるだけこぶしを回さずに、言葉を1つ1つ大切に歌いなさい」と指導をされている。「この曲で年の暮れには紅白歌合戦の舞台に立てるように。師匠の伴奏では立っていますが、今度は『歌手彩青』としてセンターに立つ夢を持って頑張ります」。歌、三味線、尺八の“三刀流”の彩青が歌を前面に出した「門前仲町の恋ざくら」で勝負する。