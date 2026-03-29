中卒→宝塚歌劇→慶應大卒業 彩月つくしの履修課程に反響「卒業するのは生半可ではできない」「一番難しい」
元宝塚歌劇団の彩月つくし（32）が、29日までに自身のXを更新し、慶應義塾大学経済学部（通信教育課程）卒業についてつづった。
【写真】元宝塚・彩月つくし、慶應義塾大学経済学部（通信教育課程）の学位記
彩月は、高校に進学せず、宝塚音楽学校に進み、宝塚歌劇団を退団。その後、高卒認定を取得し、24歳で慶應義塾大学経済学部（通信教育課程）に入学した。2児を出産・育てながら、8年半かけて卒業した。
この卒業報告が話題になるなか、彩月は「学位記」について紹介。
「慶應通信の学位記には、『通信教育課程』という表記はありません」とし、「毎年話題になりますが、実際に受け取って、あらためてその重みを感じました。この学士の学位記は、自分にとってかけがえのない宝物です」と噛みしめた。
「ここまで来るのは簡単ではなかったけれど、だからこそ意味のある学びでした。これから挑戦する方の励みになれたら嬉しいです」と呼びかけている。
ファンからは「慶應の通信で卒業するのは生半可ではできないと聞いております」「慶應は通信課程が一番難しいからね」など、多数の声が寄せられている。
【写真】元宝塚・彩月つくし、慶應義塾大学経済学部（通信教育課程）の学位記
彩月は、高校に進学せず、宝塚音楽学校に進み、宝塚歌劇団を退団。その後、高卒認定を取得し、24歳で慶應義塾大学経済学部（通信教育課程）に入学した。2児を出産・育てながら、8年半かけて卒業した。
この卒業報告が話題になるなか、彩月は「学位記」について紹介。
「ここまで来るのは簡単ではなかったけれど、だからこそ意味のある学びでした。これから挑戦する方の励みになれたら嬉しいです」と呼びかけている。
ファンからは「慶應の通信で卒業するのは生半可ではできないと聞いております」「慶應は通信課程が一番難しいからね」など、多数の声が寄せられている。