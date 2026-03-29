片桐はいり（63）が29日、フジテレビ系「ボクらの時代」（日曜午前7時）最終回に出演。同番組のナレーターを務める小林聡美（60）、市川実日子（47）とともにトークを繰り広げ、俳優を始めたキッカケを語った。

片桐は俳優を始めたキッカケを聞かれると、「俳優？ 私は映画好きだったから、とにかく映画の周りで働ければいいと思って」と明かした。

そして「劇団も入っちゃったんですけど…、大学入ったと同時に。劇団も入ったけど、映画館のもぎりも始めたんですよ。映画館のもぎりが、これは私もう天職だと思ったので、これで何も問題はございません。他、結構ですっていうスタンスだったんだけど。コマーシャルの話が来ちゃったんです…ドーナツ屋さんの」と振り返った。

続けて「それで、時給450円で働いてんのに…」と明かすと、小林が「その当時の3〜4倍らしいです、今が」とフォロー。片桐は「だったのに、その何十倍とかの現金がもらえたんです、それで。現金だった、その頃。束をもらっちゃったので、え！って。何か、人生が狂っちゃったんじゃないですか？ ちょっと就職しないでも、しばらくこの束で食べていけるかなみたいな感じになって」と打ち明けた。

そして「その後も別に、ずっとやろうと思ってなかったんですよ。何か続きましたね」と語った。