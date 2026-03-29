お笑いトリオ、ぱーてぃーちゃんの金子きょんちぃ（32）が28日深夜放送のテレビ東京系「婚活ヌマ子の憂鬱」に出演。さや香新山の結婚への考え方につっこみを入れた。

番組では「男のホンネ＆プロが編み出した婚活必勝法SP」として、街の男性の婚活事情を取材した。

結婚したい彼女が結婚を考えていない彼氏に対してプレッシャーをかけ、うまくいかない再現ドラマを鑑賞し、出演者は「結婚のプレッシャーはアリ？ナシ？」という問いに答えた。

ダレノガレ明美、井桁弘恵、きょんちぃは「ナシ」と答え、さや香の新山は「アリ」と答えた。

女性陣は新山の答えに「アリなんだ」と驚いた。

新山は「アリでしょ。言っていいよ、グイグイ」と語った。

きょんちぃは「ああいう（再現ドラマ）感じになるのかなって」と新山のイメージを語った。

新山は「そうやって思わせてる男が良くないっていうか。プレッシャーかけたらアカンかなって思わせてる彼氏が良くない。“俺やったらそんなこと思わせへんね”っていう」と語った。

きょんちぃは「かっけぇ〜」と笑った。

井桁は「プレッシャーとかじゃなく自然とそういう流れになりたい」と語り、きょんちぃも「わかります。プレッシャーかける前に気づいてくれやって思います」と共感した。

新山は「女性の方がある種、子どもの、年齢の事もある。そもそも女性がプレッシャーかかってる部分があるっていうか。それを彼氏に一緒に背負ってもらうみたいな意味でプレッシャーかけるというか、アリなんじゃないかなって。俺やったら許すね」と女性の立場を考え、コメントした。

きょんちぃは「え待って、いい男のフリしてようとしてません？」とつっこんだ。