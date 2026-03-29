辻希美「おすわりが安定してきた」第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんの成長報告「笑顔が辻ちゃんにそっくり」「カメラ目線で可愛すぎる」の声
【モデルプレス＝2026/03/29】タレントの辻希美が3月29日、自身のInstagramストーリーズを更新。おすわりが安定してきた第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんの姿を公開した。
【写真】38歳5児のママタレ「健やかに成長してる」カメラ目線でおすわりする0歳次女
辻は「だいぶおすわりが安定してきた」とつづり、自宅で過ごす夢空ちゃんの姿を投稿。おもちゃに囲まれたマットの上で、1人でおすわりをしながら満面の笑みを浮かべる姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「おすわり姿がしっかりしていて頼もしい」「笑顔が辻ちゃんにそっくり」「カメラ目線で可愛すぎる」「健やかに成長してて嬉しい」「表情に癒やされる」「愛情を感じる写真」といった声が寄せられている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳5児のママタレ「健やかに成長してる」カメラ目線でおすわりする0歳次女
◆辻希美、夢空ちゃんのおすわりショット披露
辻は「だいぶおすわりが安定してきた」とつづり、自宅で過ごす夢空ちゃんの姿を投稿。おもちゃに囲まれたマットの上で、1人でおすわりをしながら満面の笑みを浮かべる姿を披露した。
◆辻希美の投稿に共感の声
この投稿に、ファンからは「おすわり姿がしっかりしていて頼もしい」「笑顔が辻ちゃんにそっくり」「カメラ目線で可愛すぎる」「健やかに成長してて嬉しい」「表情に癒やされる」「愛情を感じる写真」といった声が寄せられている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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