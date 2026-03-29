◆パ・リーグ ソフトバンク８―４日本ハム（２９日・みずほＰａｙＰａｙ）

日本ハムの有原航平投手は、古巣を相手に６回１１２球を投げ、１０安打７失点（自責５）で今季初黒星を喫した。

初回に柳町の左中間適時二塁打で先制を許すと、逆転してもらった直後の２回には３連打にバッテリーエラーも絡んで３失点。３回には川瀬、４回には柳田に適時打を浴びるなど、失点を重ねた。

５、６回は３者凡退に抑えたが「点をいい感じで取ってくれたんですけど、流れに乗るようなピッチングができなかった。最少失点でいかなきゃいけないところだったので、悔しいです。次はもっといいピッチングをしたい」と振り返った。

ボールの質について聞かれ「真っすぐももう少しファウルというか意識させたいですし、そこをしっかり投げられないと、いいところにいってもいい対応をされてしまう。また次に向けて、全体的にもっと状態上げていけるようにしたい」と分析した。

新庄監督は「まあスロースターターなんで、きょうも１００球以上投げてもらったんで。１回１００球以上投げさせて、次はマダックス（１００球未満での完封）ぐらいしてくれる。９３球マダックス、期待しますよ」と話していた。