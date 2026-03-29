◇第56回 高松宮記念（2026年3月29日 中京競馬場）

スピード自慢がそろった短距離G1「高松宮記念」が29日に行われ、15番人気のレッドモンレーヴが2着に入った。単勝1番人気のサトノレーヴが史上2頭目となる高松宮記念連覇。鞍上のルメールは同レース初制覇。3着には9歳馬の7番人気・ウインカーネリアンが入った。

騎乗した酒井は「返し馬からブリンカーが効いている感じでした。このメンバーでは直線だけでは厳しいので、スタートを出れば前でも、という気持ちでした。スタートをスッと出て、前にいたサトノレーヴの後ろをキープして進めました。3角でごちゃついていて、いつもならやめてしまうけど、今日は気持ちを維持していました。直線に向く時に迷惑をかけましたが、その後にいつもの末脚を見せてくれました」とレースを振り返った。

レッドモンレーヴが配当金を演出。単勝9番で1番人気の350円、馬連は6―9で1万1220円、馬単は9―6で1万5510円、3連単は9―6―8で666番人気の24万5730円、3連複は6―8―9で5万6010円となった。

▼高松宮記念 古い競馬ファンはいつまでも2000メートルG2「高松宮杯」時代にノスタルジーを感じている。ハイセイコー、トウショウボーイ、オグリキャップなどが勝ち馬に名を連ねる。1996年、1200メートルのG1に。98年「高松宮記念」に改称された。