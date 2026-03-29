◇プロ野球セ・リーグ 巨人ー阪神(29日、東京ドーム)

7回に勝ち越しを許した阪神。8回には坂本誠志郎選手のタイムリーで同点に追いつき、代打・木浪聖也選手が勝ち越しの2点タイムリーを放ちました。

8回のマウンドに上がったのは巨人の5番手・北浦竜次投手。回またぎでの登板となりましたが、佐藤輝明選手が初球をとらえヒットで出塁します。巨人はすぐさまマウンドをスイッチ。6番手・船迫大雅投手を送ります。

ここで大山悠輔選手が四球を選び出塁。送りバントで1アウト2、3塁とチャンスを拡大します。ここで打席に向かったのは、7回の守備から出場していた坂本選手。2球目の低めのシュートをとらえ、センターへの同点タイムリーとしました。

続く2アウト2、3塁の場面では、打席に代打・木浪聖也選手を送ります。ここで巨人も7番手・中川皓太投手を起用。木浪選手は6球目のシュートをとらえると、セカンド強襲のヒットとします。打球処理にもたついた間に2人のランナーが生還。2点の勝ち越しとなりました。

これが今シーズン初出場となっていた木浪選手。シーズン初打席で結果を出しました。