◇MLB ブリュワーズ6-1ホワイトソックス(日本時間29日、アメリカンファミリー・フィールド)

ホワイトソックスの村上宗隆選手が4回の第2打席で開幕戦に続く2試合連続ホームランを記録。「毎日同じ準備をして、同じ気持ちで試合に臨めてますし、まだ2試合で、あと160試合ありますし、前を向いて、こう1日1日を過ごしていきたいなと思います」と引き締めました。

ブリュワーズ戦に「4番・ファースト」でスタメン出場した村上選手は、4点を追う4回の第2打席、チャド・パトリック投手の初球、真ん中に入ったフォーシームを強振。打った瞬間確信の打球は飛距離409フィート（約125メートル）を記録する、バックスクリーン右に飛び込む豪快な一発。村上選手は日本時間27日の開幕戦でもホームランを記録しており、メジャーデビューから2試合連続アーチとなりました。

開幕戦では1-14で迎えた9回に意地の一発。この日も4点ビハインドからの本塁打となり、「チームの流れを持ってきたいなと思って、先頭でしたし、打席に立って、来た球に対してしっかり自分のスイングをするっていうのを心がけて、打席に立ちました」と振り返りました。

また歴代のホワイトソックスの中で、新人が開幕から2試合連続でホームランを打ったのは村上選手が初めて、と聞かされ、「知らなかったことだったんで、僕は自分の打席に集中してましたし、これからがもっともっと勝負になってくると思う。しっかり相手ピッチャーも研究しながら、自分の打席もこう振り返りながら、もっともっと打てるように頑張りたいなと思います」とコメント。

昨季ア・リーグワースト102敗を喫したチームは今年も連敗と苦しいスタートとなり、「どうにかこう勝てるゲームを皆さんにお見せしたいなと思ってますし、みんなやるべきことはやってるので、あとは勝って、チームがいい流れでいけるように、雰囲気作りだったりやっていければなと思ってます」と前を向きました。

またこの日は第1打席で四球を選び、2試合で3四球と制球眼も光ります。村上選手は、「こっちに来てストライクゾーンが明確になったりとか、自分の中では日本よりは、アメリカの方がストライクゾーンが狭くなってるイメージ。その自分の感覚と、映像で見た感覚と、今、こっちはABSで見れる部分があるので、そういうところでもっともっとアジャストしていければなと思います」と話しました。