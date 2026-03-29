元「KAT―TUN」でシンガー・ソングライター、俳優の赤西仁（41）が、28日放送の日本テレビ系「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブSP」（後10・00）にゲスト出演し、グループでの活動について問われる場面があった。

お笑いコンビ「EXIT」兼近大樹と、俳優・満島真之介とともに、ドライブしながら街ブラやトークを展開する番組。この日は埼玉県戸田市が舞台だった。

赤西はKAT−TUNの一員として、06年にCDデビューした。しかし、デビューから約半年で芸能活動を無期限で休止し、米国へ語学留学。活動再開後の10年にグループを脱退し、その後事務所も独立した。

そんな経緯から、満島から「昔のいたグループとか、そういうのに対して、年齢がここまで来たから感じることだったりとか…俺らでもあるじゃん？」と問われた。

赤西は「俺は、あれやんなきゃよかったなとか、一切ないかも」と返答。「やりたいことをやりすぎて…」と笑いつつも、「それも別に結果はどうであれ、後悔したことはないかもな〜」とあらためて話した。

兼近から「やってみて、“何じゃい？”というのもあったってことですか？」と尋ねられると、「もちろん。でも失敗って経験値だから」と答えた。

失敗は成功のもととは昔からの格言だが、兼近は「失敗したことがない人って、凄く多いじゃないですか？若い人で」と、失敗のチャンスがない現代を嘆くように話した。

赤西は「するに決まってるじゃん、だって」と返し、「失敗と決めつけるタイミングが早すぎる」と、結果を早く求めすぎる風潮に一石を投じた。「それがあって5年後、これがなかったらできなかったみないな（こともある）。“失敗だ”が早い気がする」。持論を口にし、2人をうならせた。

その上で赤西は「俺、今日『メシドラ』に出たのだって、失敗なのかもしれない」とジョーク。兼近から「それは赤西さん、決めるのが早い」とツッコミを受けていた。