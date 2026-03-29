女優の田中麗奈（45）が28日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。娘の幼稚園での保護者との交流について語った。

映画デビュー28年になるという田中。MCの「極楽とんぼ」加藤浩次が「娘さんまだ小さいんですよね」と話を振ると、「そうですね。今幼稚園で」と打ち明けた。

「女の子なので、会話が凄くできるようになってくるのがやっぱりうれしいですし、発言、ちょっと大人っぽかったり。でもやっぱり赤ちゃんぽかったり」と語った。

幼稚園では「この間、バザーがあったので劇やりました」と回顧。加藤は「めっちゃ豪華じゃん、それ！田中麗奈さんが演じているの？」と驚いたが、田中は「ほかも凄い豪華で。藤木直人さんとか、森三中の村上（知子）さんとか。一緒に。父兄の役で」と平然と明かした。

さらに「脚本は映画監督の中野量太監督が、オリジナル脚本を」と日本アカデミー賞で優秀監督賞を受賞、映画「湯を沸かすほどの熱い愛」や「浅田家！」で知られる映画監督が担当したとぶっちゃけ、加藤は「めちゃくちゃじゃないそれ。そんな世界があるの！？」と再び仰天した。

「子供たちポカーンでしょ、アンパンマンとか見たいからね」とツッコんだが、田中は娘が「“ママ、面白かったよ”って言ってくれました」とほほ笑んだ。

田中は2016年2月、交際半年を経て、5歳年上の医師と結婚。19年12月に第1子女児出産を発表している。