「厳しいな」「さすがに心配」磐田がまさかの４連敗…前半の攻勢実らず０−１敗戦、ファンから不安の声「とにかく変化を起こして」「次こそ勝利を」
志垣良監督が率いるジュビロ磐田は３月29日、J２・J３百年構想リーグの地域リーグラウンド第８節でいわきFCと敵地で対戦。最後まで１点が遠く０−１で敗れた。
前半はボール保持率で上回り主導権を握ったが、チャンスを決めきれず。すると前半終了間際の45＋３分、山口大輝に決められて失点。このまま最後までビハインドをはね返せなかった。
磐田はこれで４連敗。ここまで特別大会開幕から思うように勝点を積み上げられず、ポイントを得た試合は、PK戦で勝利した２試合のみと苦しい状況が続いている。
これにはSNS上でファンからも「厳しいな」「こう勝利がないと辛い」「前半の失点が悔やまれる」「とにかく変化を起こして」「さすがに心配」「次こそ勝利を」といった声が上がった。
次節は４月４日、ホームでヴァンフォーレ甲府と相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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前半はボール保持率で上回り主導権を握ったが、チャンスを決めきれず。すると前半終了間際の45＋３分、山口大輝に決められて失点。このまま最後までビハインドをはね返せなかった。
磐田はこれで４連敗。ここまで特別大会開幕から思うように勝点を積み上げられず、ポイントを得た試合は、PK戦で勝利した２試合のみと苦しい状況が続いている。
これにはSNS上でファンからも「厳しいな」「こう勝利がないと辛い」「前半の失点が悔やまれる」「とにかく変化を起こして」「さすがに心配」「次こそ勝利を」といった声が上がった。
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構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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