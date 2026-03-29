「厳しいな」「さすがに心配」磐田がまさかの４連敗…前半の攻勢実らず０−１敗戦、ファンから不安の声「とにかく変化を起こして」「次こそ勝利を」

「厳しいな」「さすがに心配」磐田がまさかの４連敗…前半の攻勢実らず０−１敗戦、ファンから不安の声「とにかく変化を起こして」「次こそ勝利を」