BTS、韓国伝統建築の美が光る「SWIM」Live Clip公開！伝統美と現代的な感覚のパフォーマンスが融合した特別な映像に

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BTSが3月29日に、公式YouTubeチャンネルにて「SWIM」のLive Clipを公開。本映像は伝統建築「宣恵院」で撮影されたもので、伝統美が漂う空間と現代的な感覚を備えた「SWIM」のパフォーマンスが組み合わさることで、特別なLive Clipが完成している。

■華やかな舞台装置の代わりに照明のみを用い、BTSのダンスと空間の美しさを最大限に引き出した映像

今回の映像は、華やかな舞台装置の代わりに照明のみを用い、BTSのダンスと空間の美しさを最大限に引き出したもの。特に、水が流れるような照明演出が没入感を一層高めるものに。息遣いまで感じられるメンバーの臨場感あふれる歌声が、深い感動を与えてくれる。

BTSは3月20日、5thアルバム『ARIRANG』をリリース。韓国を代表する民謡「アリラン」をタイトルに掲げ、グループのルーツと、2026年現在に7人のメンバーが抱く感情を音楽に込めた作品だ。時代を超えて大衆の心に深く刻まれた「アリラン」のように、今作もまた時空を超えて多くの人々に響き、長く記憶されることを願う想いが反映されている。

『ARIRANG』は、全世界の主要チャートで存在感を示している。HANTEOチャート基準で初動（発売後1週間の販売量）416万9,464枚を記録し、グループの自己最高記録を更新。タイトル曲「SWIM」は、グローバルオーディオ・音源ストリーミングプラットフォームSpotifyの「デイリートップソング・グローバル」にて、3月20日から3月27日付の8日連続で1位を維持した。また、英オフィシャルチャートの「オフィシャルアルバムトップ100」（3月27日～4月3日付）で初登場1位を獲得し、「SWIM」は「オフィシャルシングルトップ100」で2位にチャートインするなど、グループの新記録を更新している。

(P)&(C)BIGHIT MUSIC

■リリース情報

2026.03.21 ON SALE

ALBUM『ARIRANG』

韓国発売日：3月20日

■関連リンク

BTS OFFICIAL SITE

https://bts-official.jp/

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