日本サッカー協会（ＪＦＡ）の宮本恒靖会長（４９）が２９日、都内で開かれた定時評議会および臨時理事会で再任された。任期は２年で２期目。１期目を「会長という仕事を学ぶ２年間だった」と振り返った宮本会長。２期目ではＪＦＡの成長戦略に「５つの柱と３つの梁」を掲げ、自身は２０２７年に国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）のカウンシルメンバー（理事）就任を目指す意向を明かした。

「“事件は現場で起きている”。あれはほんまやなと」。映画「踊る大捜査線」の名せりふを引用し、実感を込めた。４７都道府県を回り、とにかく現場に足を運んだ１期目。３月の全日本Ｏ−３０（３０歳以上）女子サッカー大会（静岡県）では、優勝チームが普段は全体練習を行っていない実態も知った。

“会議室”では見えなかった事件解決へ、２期目は施策の実行を加速ささせる。女子戦略や都道府県サッカー協会の成長などを目指す「５つの柱」と、基盤・人材強化などの「３つの梁」を軸に据える。

国際的立場の向上も目指す。１期目就任時に掲げた女子Ｗ杯の２０３１年大会招致は「大陸のローテーション問題で難しかった」と実現せず。競争が激化しているという３９年大会の招致に向け、自身の影響力が鍵を握ることも理解している。「ＦＩＦＡのカウンシルの選挙が来年４月にある。そこを視野に入れつつ過ごしていきたい。挑戦と実行を実現していく２年間にしていく」。結果と実績が求められる２期目がスタートした。

◆「５つの柱と３つの梁」。５つの柱は女子、Ｊａｐａｎ’ｓ Ｗａｙ、国際、セールス、都道府県サッカー協会の各戦略における成長。３つの梁は、基盤・人材強化、ＤＸ推進、サステナビリティで構成。これらはガバナンス・コンプライアンスの土壌の上に成る。