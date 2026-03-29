女優の小林聡美（60）が29日放送のフジテレビ「ボクらの時代」（日曜前7・00）に出演。ナレーション収録での裏話を明かす場面があった。

この日は19年続いた番組の最終回。19年間ナレーションを務めた番組の最終回ということで、満を持して初めてのゲスト出演となった小林。公私ともに親交がある女優の片桐はいり、市川実日子とともに2人と軽妙なトークをくり広げた。

番組終盤、市川から「見えてますか？ 今日のこのトーク」と振られた小林は「見えてないです。たぶん、いい感じに編集してくれるんだと思います」とニヤリ。

市川も「編集ってすごいんでしょうね」と感心すると、小林は「ナレーション（収録）とか行くと、編集の途中というか、何かの作業の途中で、凄い綺麗な女優さんとかが、半目とかで止まってたり……」とぶっちゃけ。

市川も「わかる！わかる！もうちょっとずらしてあげて思う」と共感。小林は「あれね〜」と笑った。

最後は市川が「言いたいこと、ないですか？」と聞くも、小林は「いっぱいしゃべった」とさらり。「それでは、今日も素晴らしい一日を」といつものあいさつ。「19年間、ありがとうございました」と締めた。