「ピチッとした服苦手」な40・50代へ！【ZARA】で見つけた♡「おすすめ春トップス」

フィット感のある服よりも、ゆとりあるシルエットのトップスが好き。そんなミドル世代におすすめしたいのは、春らしい抜け感のある着こなしを楽しめそうな【ZARA（ザラ）】のきれいめトップスです。ぜひ春コーデに取り入れてみて。

バルーン袖でおしゃれに体型カバー

【ZARA】「ニットバルーンスリーブトップス」\5,990（税込）

ふわっとしたバルーン袖が二の腕のラインをカバーしつつ、コーデに華やぎを添えてくれる春トップス。女性らしいボートネックで、顔まわりはすっきりとした印象に。ニュアンス感のある色味も、上品で柔らかな印象です。ナロースカートでフェミニンに仕上げるほか、ジーンズでカジュアルに着こなすのも◎

腰まわりが気になる人に！ オーバーサイズシャツ

【ZARA】「オーバーサイズシャツ、Tシャツ、ベルト付き」\6,590（税込）

一点投入でシーズンムードを盛り上げてくれるストライプ柄のシャツ。ゆったりとしたシルエットなので、腰まわりを気にしがちな大人女性におすすめです。ウエストには同素材の華奢なベルトが付いており、さりげないアクセントに。1枚でサラッと着こなしたり、Tシャツやタンクトップの羽織りとして投入するのもおすすめ。トレンドカラーであるブルーが、爽やかな差し色になりそうです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M