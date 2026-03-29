猫と人間に共通する老化のサイン5つ

老化による変化は、ある日突然はっきり現れるというより、少しずつ目立つようになることがほとんどです。

見た目の変化だけでなく、日常の仕草や過ごし方にも表れやすいため、普段の様子を知っておくことが大切です。ここでは、猫と人に共通して見られやすい老化のサインを5つ見ていきましょう。

1.白髪が増える

人に白髪が増えるのと同じように、猫も年齢を重ねると白い毛が混じりやすくなります。特に目元や口元、耳のまわりなど、顔まわりに変化が出ることが多く、「なんだか優しい顔つきになった」と感じる飼い主さんも少なくありません。

全体的に毛色が少し薄く見えることもあり、これは自然な加齢変化のひとつと考えられます。

2.シワが目立つ

人の肌にシワが増えるように、猫も年齢とともに皮膚の弾力が少しずつ落ちていきます。特に分かりやすいのが肉球で、乾燥によって細かなシワが目立つようになることがあります。

軽い変化であれば加齢の範囲内ですが、ひび割れや出血が見られる場合は、乾燥が強く進んでいる可能性があるため注意が必要です。

3.肌の乾燥・フケが増える

加齢によって皮脂や皮膚の水分量が減ると、被毛の艶が落ちたり、フケが目立ちやすくなったりします。これは人の肌が年齢とともに乾燥しやすくなるのとよく似た変化です。

ただし、乾燥だけでなく赤みやかゆみ、毛づくろいの減少がある場合は、皮膚トラブルや体調不良が隠れていることもあります。

4.シミができる

猫にも人と同じようにシミのような変化が見られることがあります。特に鼻や口、目のまわりの粘膜付近に小さな色素沈着が出ることがあり、腫れや痛みがなければ老化による変化の可能性があります。

ただし、急に大きくなる、盛り上がる、赤みがあるといった場合は、別の病気との区別が必要になるため動物病院を受診しましょう。

5.動きたがらない・寝ている時間が増える

年齢を重ねると、遊ぶ時間が減ったり、高い場所へ行かなくなったり、眠っている時間が長くなったりします。これは体力や集中力の低下による自然な変化でもありますが、関節の違和感や痛みが背景にある場合もあります。

「前よりゆっくりになったな」と感じる程度なら老化の範囲かもしれませんが、急に動かなくなった場合は注意が必要です。

「老化かな？」と思ったときの見守りポイント

年齢による変化なのか、病気のサインなのかを見極めるには、変化の出方をよく観察することが大切です。見た目だけで判断せず、痛みや左右差、急な変化がないかもあわせて確認しましょう。

変化がゆっくり進んでいるかを見る

白髪や寝る時間の増加などが少しずつ進んでいる場合は、自然な老化の範囲であることが多いです。

急激ではなく、長い時間をかけて変わってきたものであれば、まずは落ち着いて見守ることも大切です。

急な変化や片側だけの異常に注意する

「急にできた」「片方だけ目立つ」「痛がる」「出血している」といった変化がある場合は、老化とは関係無い可能性が高いです。

こうしたサインは、炎症や腫瘍、外傷など別の原因が隠れている可能性もあるため、早めの確認が安心です。

写真やメモで記録を残す

気になる変化は、写真や簡単なメモで残しておくと役立ちます。いつ頃から変わったのか、どのくらいのスピードで進んでいるのかが分かると、受診時にも状況を伝えやすくなるのでおすすめです。

日々見ていると気づきにくい変化も、記録を見返すことで分かることがあります。

まとめ

白髪、乾燥、シミ、動きの変化など、猫の老化サインには人と共通するものがたくさんあります。大切なのは、「年のせい」と決めつけず、急な変化や痛みのサインがないかをあわせて見ることです。

少しでも気になる変化が続くときは、早めに獣医師へ相談すると安心です。年齢を重ねた愛猫の変化をやさしく受け止めながら、その子に合ったケアを続けていきましょう。

(獣医師監修：葛野宗)